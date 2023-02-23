根據《意見》，允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外上市等跨境融資方式補充資本金。支持前海合作區內企業依法利用香港（開放式基金型公司或有限合夥基金等）平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信託基金將優質地產及基礎設施項目在香港上市及進行融資。在依法合規前提下，探索前海合作區內期貨公司在特定品種業務上為境外子公司提供跨境擔保、增信支持、內保外貸等。支持前海合作區內基金公司積極參與交易所買賣基金（ETF）互掛及內地與香港公開募集證券投資基金互認。

《意見》亦提到，便利香港居民開立內地銀行賬戶。擴大香港居民代理見證開立內地個人II類、III類銀行賬戶試點銀行範圍。便利香港居民信用融資。在徵得香港居民同意的情況下，允許前海合作區內符合條件的港資商業銀行依法共享其香港母行掌握的同一香港居民信用狀況，為香港居民在前海合作區生活和就業提供信貸等金融服務。便利香港企業跨境投融資。

此外，《意見》亦支持港企港人在前海合作區創新創業。支持前海合作區內符合條件的港資小微企業在500萬元人民幣的限額內從境外銀行獲得人民幣貸款。

《意見》建議，有序探索深港私募通機制。允許前海合作區面向香港開展跨境雙向股權投資便利化試點，簡化申辦流程，進一步拓展投資範圍，探索降低香港投資者准入要求。支持深港創業投資基金、私募股權投資基金在前海合作區聯動發展。優先支持在香港有限合夥基金制度安排下註冊的私募股權基金獲得合格境外有限合夥人（QFLP）資質以及直接申請在前海合作區設立合格境外有限合夥人，參與內地私募股權投資，在總量管理的基礎上，允許靈活自主配置和更換投資項目，優先支持獲得合格境外有限合夥人資質的機構主體運作一年後直接申請合格境內投資者境外投資資質。明確香港投資者的非居民稅收地位。

《意見》亦指出，依法合規建設大宗商品現貨交易平台。支持香港交易所前海聯合交易中心開展大宗商品跨境現貨交易人民幣計價結算業務。依法合規拓展香港交易所前海聯合交易中心的業務及功能，有序豐富交易品種，增強大宗商品定價能力。

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