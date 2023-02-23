去年中國併購交易當中，總交易額逾10美元的大型併購交易僅為54宗，按年跌逾4成，其中35 宗與國有企業改革有關，撐起部分併購交易總額。此外，去年私募股權基金交易額按年下降了 23%，但仍是佔比最大的類別，接近交易總額的一半。

鮑德暐指， 去年中國資本市場有所放緩，尤其在下半年。中概股監環境的變化直接導致美股 IPO 退出陷入困境，而香港股市也因估值較低而表現疲軟。深圳和上海科創板繼續保持私募股權公司IPO退出市場的主導地位，而新的北京證券交易所全年則有44家退出。

羅兵咸永道中國内地及香港金融併購交易服務主管合夥人陳宣統認為，市場的回暖需要有個循序漸進的過程，現時投資者仍然保持謹慎。他預計今年中國併購交易在短期内將以國內交易為主導，海外投資的需求亦將有所增加，尤其是對亞太地區的投資。今年全年的併購交易數量將接近去年。

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