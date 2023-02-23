文章日期：2023年2月23日 16:08
殼牌中國與阿里巴巴（9988）旗下阿里雲簽署戰略合作意向書，成為長期戰略合作伙伴。
雙方將基於殼牌在能源轉型領域的深厚積累和阿里雲在雲計算、大數據、人工智能等方面的技術優勢，帶動殼牌集團的優勢資源和阿里巴巴集團在綠色低碳、出行等領域的豐富生態資源，在能源轉型及數字化轉型領域展開創新合作。
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