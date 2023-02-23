雙方將基於殼牌在能源轉型領域的深厚積累和阿里雲在雲計算、大數據、人工智能等方面的技術優勢，帶動殼牌集團的優勢資源和阿里巴巴集團在綠色低碳、出行等領域的豐富生態資源，在能源轉型及數字化轉型領域展開創新合作。

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