近日中美審計問題再次升溫，傳出中國對國企進行窗口指導，要求國企逐步停用「四大」會計師事務所。不過最新據《第一財經》，近期多家國企發布的相關採購項目中，中標候選人中有普華永道、安永、畢馬威、德勤四大會計事務所，目前多家國有大行的審計機構來自上述四大會計事務所。
儘管去年中美對於在美國上市的中概企業審計達成共識，更允許美方對數以百計在紐約上市的中國公司進行審計檢查，不過近日彭博報道，中國政府對於數據安全感到憂慮，據悉已要求國有企業做窗口指導，要求逐漸停用四大國際會計師事務所。
報道引述知情人士指出，中國財政部等政府部門在上個月對部分國有企業進行了窗口指導，要求它們在與四大會計師事務所的合同到期後不再續簽。其中一名知情人士表示，雖然國企的境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司則被要求在合同到期後聘請內地或香港的會計師。
報道指出，中國正尋求遏制與美國有關聯的跨國審計機構的影響，確保中國的數據安全，並促進本土會計行業的發展。北京方面多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。知情人士又稱，有關部門並未設定最後期限，替換將隨著合同自然到期逐步進行。
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