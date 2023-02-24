中國人民銀行、銀保監會聯合發布《關於金融支持住房租賃市場發展的意見（徵求意見稿）》公開徵求意見，列出17點要求，包括增強金融機構住房租賃貸款投放能力，支持商業銀行發行用於住房租賃的金融債券，籌集資金專門用於增加住房租賃開發建設貸款和經營性貸款的投放。
同時擴闊住房租賃企業債券融資渠道，支持住房租賃企業發行債務融資工具、公司債券、企業債券，專項用於租賃住房建設、購買和經營。鼓勵優化債券發行流程，提高住房租賃債券發行效率，為住房租賃企業提供融資便利。
意見同時提出創新住房租賃擔保債券，住房租賃企業持有運營的租賃住房具有持續、穩定現金流的，可將物業抵押作為信用增進，發行住房租賃擔保債券。住房租賃擔保債券納入債券管理框架。
以及穩步發展房地產投資信托基金（REITs）。穩步推進房地產投資信托基金（REITs）試點工作，在把控風險前提下，募集資金用於住房租賃企業持有並經營長期租賃住房。支持REITs份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作。優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域以及人口凈流入的大城市開展REITs試點，為利用各類建設用地依法依規建設和持有運營長期租賃住房的企業提供資金支持等。
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