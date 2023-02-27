據天津市人民政府網站顯示，近期該市領導走訪多家企業調研協助解難，當中一家便是恒馳天津的廠房。據《濱海發布》資料，濱海新區區委副書記、區長單澤峰帶隊赴恒馳開展調研服務，現場對接問需，精準紓困解難，助力企業穩預期、強信心、快發展。

單澤峰一行實地察看了恒馳新能源汽車生產線，聽取企業負責人關於企業總體發展規劃、存在問題以及下一步工作思路等情況介紹，並對恒馳新能源汽車的幾款車型進行了現場考察。文章又指，單澤峰對恒馳先進的現代化生產線和科學的企業管理方式給予高度評價，勉勵企業要把握產業發展大勢，堅定發展信心，政企抱團，攜手奮進，更好促進企業發展壯大。

恒馳則發布消息，指在2月25日在天津舉辦車主活動，數十位恒馳5車主代表走進天津工廠，參觀恒馳5的生產全流程。恒馳汽車還舉行了車主交流會，恒馳汽車總裁劉永灼、執行總裁高景深等高管出席。

恒大、恒汽（0708）仍停牌。

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