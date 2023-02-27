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恒指半日跌149點 科指跌1.1% 北水第5日流入 海底撈升13%

美國通脹超預期上漲，市場預期利率最高或需升至6.5%，美股上周五下跌，恒指反覆向下，於250天線爭持，美期暫由跌轉升。恒指今早低開189點，低位跌205點，曾倒升76點，半日高低波幅282點。

恒指半日跌149點或0.75%，報19860點，大市成交金額628億元；國指跌54點或0.81%，報6649點。恒生科技指數收報3963點，跌1.17%。

藍籌股成交金額270.81億元，佔大市成交43.12%；科指成份股成交金額180.26億元，佔大市成交28.7%；國指成份股成交金額237.87億元，佔大市成交37.87%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、李寧（2331）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，60隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升13.45%，收報21.85元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌4.48%，收報213元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報134.1元，升2.05%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.62元，跌7.35%。

恒指跌穿250天線(19976.11點)。科指20天線(4361.42點)跌穿50天線(4362.18點)，下試100天線(3907.75點)。

北水南下合計淨流入30.93億元，較上日減少62.44%，連續第5日流入，累計流入133.61億元，對上一次連續5日淨流入是2022年12月29日。南水北上合計淨流出18.23億元人民幣，較上日減少64.24%，連續第4日流出，累計流出138.04億元。

騰訊（0700）據報去年投資次數按年大減近八成。收報347.8元，跌0.46%。

MI能源（1555）：核數師稱附屬公司為主席提供不合規擔保，主席已調任非執董。收報0.059元，跌4.84%。

金茂服務（0816）料去年多賺最多九成。收報4.5元，跌1.96%。

比亞迪（1211）據報將推新品牌越野車。收報213元，跌4.48%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報56.15元，跌0.62%。理想汽車（2015）收報94.7元，升1.94%。信義玻璃（0868）收報15.06元，跌2.08%。信義光能（0968）收報9.24元，跌1.7%。信義能源（3868）收報2.69元，跌1.47%。世界華文媒體（0685）收報0.235元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.117元，無升跌。

匯控（0005）據報擬削倫敦總部辦事室一半面積。收報58.4元，跌1.93%。

華興資本（1911）︰包凡正配合中國有關機關調查，公司業務及運營維持正常。收報7.34元，升3.38%。

巨濤（3303）發盈警 ，料去年轉蝕最多2.5億元人幣。收報0.41元，跌4.65%。

中國環境資源（1130）去年虧損收窄至1600多萬元。收報0.038元，無升跌。

任志剛和唐家成加入港交所（0388）董事會。許正宇：惡劣天氣開股市，需與國際接軌。許正宇﹕下月推新上市安排，未盈利科企可來港上市。收報316.4元，跌0.94%。

堡獅龍（0592）建議2股供1股籌近5億元。收報0.395元，跌15.96%。

海底撈（6862）料去年轉賺最少13億人幣。收報21.85元，升13.45%。

譚仔國際（2217）：對蔡天鳳命案深表難過，惟無關集團不便評論。收報2.25元，跌1.32%。

冠君（2778）料2023財年利息支出續升，花園道三號續租受壓。收報3.39元，跌3.42%。

恒指季檢出爐，成分股不變，恒生中國指數加入小鵬汽車（9868）成為新成份股，並將中國飛鶴（6186）剔出。恒生科技指數則加入微博（9898），剔出明源雲（0909）。小鵬汽車收報34.65元，跌0.29%。中國飛鶴（6186）收報6.46元，升0.62%。微博（9898）收報162.1元，升1.12%。明源雲（0909）收報5.36元，跌3.77%。

新冠疫情及中印手機出貨量跌夾擊，富智康（2038）料去年轉蝕7300萬美元。收報0.86元，跌2.27%。

碧桂園（2007）據報計劃再次買地。收報2.53元，跌0.78%。

彩星玩具（0869）發盈警，去年稅前溢利料跌53%。收報0.57元，無升跌。

電盈（0008）全年少賺85%至1.58億元，派末期息28.48仙。收報3.9元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）中期盈轉虧蝕1690萬元，不派息。收報0.066元，無升跌。

稻草熊娛樂（2125）發盈警，純利料跌逾67%。收報0.98元，跌2.97%。

寶勝（3813）發盈警，料全年少賺75%。收報0.82元，跌2.38%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見34.5元，收報33.45元，升5.35%；特海國際（9658）創上市新高，見20.7元，收報19.94元，升2.36%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.32元，收報6.25元，跌0.32%；綠景中國（0095）創52周高，見1.65元，收報1.55元，跌1.27%；香港教育國際（1082）創52周高，見2.09元，收報1.71元，跌6.56%；新興印刷（1975）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升3.33%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括遠大住工（2163）低見5.02元，收報5.1元，跌3.04%；金禧國際（0091）低見0.033元，收報0.034元，跌2.86%；淮北綠金（2450）低見0.77元，收報0.83元，升6.41%。

8隻股份創52周低，包括看通集團（1059）低見0.29元，收報0.29元，跌4.92%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；電訊數碼（6033）低見1.75元，收報2元，跌4.31%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；東建國際（0329）低見0.82元，收報0.9元，跌8.16%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.32元，升2.33%；中國互聯網投資（0810）低見0.84元，收報0.84元，跌5.62%；泰和小貸（1915）低見0.64元，收報0.64元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業（2195）收報0.144元，升132.26%；金匯（8160）收報0.079元，升31.67%；超媒體（0072）收報1.25元，升21.36%；陸慶（8052）收報0.019元，升18.75%；創業集團（2221）收報0.32元，升18.52%；海底撈（6862）收報21.85元，升13.45%；誼礫（0076）收報0.45元，升9.76%；中國波頓（3318）收報3.3元，升8.91%。

下跌異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.31元，跌27.91%；堡獅龍（0592）收報0.395元，跌15.96%；閩港控股（0181）收報0.125元，跌13.79%；開源控股（1215）收報0.019元，跌13.64%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；加幂科技（8198）收報0.5元，跌12.28%；冠均國際（1629）收報0.25元，跌10.71%；世紀睿科（1450）收報2.01元，跌10.67%；潤歌互動（2422）收報1.25元，跌10.07%；百融雲（6608）收報10.62元，跌9.23%；豐德麗（0571）收報0.265元，跌8.62%。

 

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