名創優品（9896）公布截至去年12月底的半年業績，期內收入按年跌2.9%至52.7億元（人民幣，下同），純利按年大增127%至7.64億元，每股盈利610元，不派中期息。
公司解釋，收入減少主要是由於其內地業務受疫情影響，令生活家居產品和潮流玩具產生的銷售收入按年跌1.3%至47.5億元。不過，毛利率按年增8.4個百分點至37.7%，因為公司的國際業務收入貢獻按年增加11.5個百分點至36.2%，而國際業務的毛利率通常高於國內業務的毛利率；加上公司在國內執行品牌戰略升級而新推出的產品貢獻了較高的毛利率；以及公司為削減若干產品的成本採取了節約措施，期內銷售成本按年減14.5%。
名創優品截至去年12月底，共有5440間分店，按年增395間；當中內地分店增157間至3325間，海外分店則增238間至2115間。
公司亦公布截至去年12月底的第二季業績，期內收入按年跌10%至24.9億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年大增82.1%至3.73億元，期內毛利率按年升8.9個百分點至40.0%。
公司指，展望下半年，將把握內地低線城市的機遇，並在海外市場，進一步擴張門店網絡，尤其是亞洲、北美和歐洲市場。
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