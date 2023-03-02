moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

WeChat Pay HK：港人跨境消費筆數升7倍  截至2月用戶數突破500萬  

電子錢包WeChat Pay HK今年繼續當選消費券的儲值支付工具營辦商之一。騰訊（0700）旗下騰訊金融科技副總裁洪丹毅今日表示，去年1萬元消費券用戶以日常開支和線上交易為主，與2021年最初的5000元消費券以電子產品、家電的大宗消費模式不同，預計今年用戶的5000元消費券亦延續去年消費模式，以日常支出為主，亦有涉及旅遊支付的領域。

截至今年2月，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶。

洪丹毅亦分享有關通關消費數據，於2月6日全面通關以來，首3個星期（2月6日至2月28日）與通關前同期（12月6日至12月28日）比較，港人到內地、澳門和日本進行消費的線下跨境交易使用者人數升12倍，交易筆數升7倍。

此外，港人於內地線下使用WeChat Pay HK的使用者人數和交易筆數，亦增16倍和10倍。內地熱門線下商戶集中在商超或便利店、餐飲和交通，首10位商戶為7-11便利店、美宜佳、奈雪、深圳地鐵、口岸免稅店、港珠澳大橋穿梭巴士、麥當勞、百佳超市、港鐵深圳、星巴克等。

談及今年消費券市場，洪丹毅表示，今年推廣將保持去年的強勢，亦不擔心今年消費券減額會影響用戶消費。他表示，用戶已習慣使用WeChat Pay HK，觀察到去年用戶使用完消費券後，亦會轉帳落錢包繼續使用，特別通關後相信用戶使用率將進一步提升。

他又指，1月份WeChat Pay HK 商品交易額顯著，特別用戶使用錢包繳費較過去平均水平達明顯增長。洪丹毅又表示，本港經濟開始復蘇，雖然消費券金額減少，但以過去消費券對經濟助力觀察，相信消費券能進一步增加零售商信心。

其他報道

嗶哩嗶哩去年經調整淨虧損擴大至67億人幣

禹洲林龍安建議將優質民企列可增信名單 助公開發債

零售協會：與內地通關後人流及生意中規中矩

證監會：投資者識別碼制度將於3月20日實施

恒生成立90周年 推抽獎活動送招牌財神金牌

聯想遭楊元慶連番減持

港交所：將開設倫敦辦事處

東亞推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶

醫脈通盈喜 料去年多賺近1.5倍

全日沽空金額217億 比率升至1個月高 三大指數ETF佔沽空金額三甲

置富去年可供分派收益跌一成 每基金單位派0.4415元

摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅

港1月零售按年升7% 勝市場預期

美債、匯回升 恒指收市跌190點 成交減28% 北水增1倍 近一周最多

賭王胞姊何婉鴻逝世 享壽106歲

華為國際與新世界聯手開發PropTech 推展至大灣區及海外

百威亞太：2月啤酒銷量按年增兩成

匯控小股東擬提股東會決議 平保：待動議公開後作研究

虛擬保險保泰委財庫局前局長劉怡翔任獨董

半日沽空金額109億 南方恒生科技沽空金額最多

【有片：埋身擊】標普指數期貨 有機會下試低位

香港寬頻：I Squared稱或提收購 公司擬進一步討論 午後復牌

海港企業去年基礎蝕1.3億 上市52年來首度虧損

吉利：與吉利控股、雷諾、沙特阿美訂立意向書