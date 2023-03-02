截至今年2月，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶。

洪丹毅亦分享有關通關消費數據，於2月6日全面通關以來，首3個星期（2月6日至2月28日）與通關前同期（12月6日至12月28日）比較，港人到內地、澳門和日本進行消費的線下跨境交易使用者人數升12倍，交易筆數升7倍。

此外，港人於內地線下使用WeChat Pay HK的使用者人數和交易筆數，亦增16倍和10倍。內地熱門線下商戶集中在商超或便利店、餐飲和交通，首10位商戶為7-11便利店、美宜佳、奈雪、深圳地鐵、口岸免稅店、港珠澳大橋穿梭巴士、麥當勞、百佳超市、港鐵深圳、星巴克等。

談及今年消費券市場，洪丹毅表示，今年推廣將保持去年的強勢，亦不擔心今年消費券減額會影響用戶消費。他表示，用戶已習慣使用WeChat Pay HK，觀察到去年用戶使用完消費券後，亦會轉帳落錢包繼續使用，特別通關後相信用戶使用率將進一步提升。

他又指，1月份WeChat Pay HK 商品交易額顯著，特別用戶使用錢包繳費較過去平均水平達明顯增長。洪丹毅又表示，本港經濟開始復蘇，雖然消費券金額減少，但以過去消費券對經濟助力觀察，相信消費券能進一步增加零售商信心。

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