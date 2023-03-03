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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至個半月高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.82點子至3.05536%，是1月18日後最高，當日報3.1778%。

港元現報7.8497元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8498元，亦曾升值最多3點子，報7.8494元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.18點子至2.00357%；1星期HIBOR跌11.49點子至2.40214%；2星期HIBOR跌7.78點子至2.58482%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.05點子至3.81845%；6個月期HIBOR無升跌報4.20881%；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.78804%。

美元指數現報104.908貶值0.119點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.673%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6176%，終止單日擴闊，利差是2023年1月26日後最高，當日差距為-1.6038%

對上一次終止單日擴闊，是2023年2月23日，當日利差報-1.714%。

 

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