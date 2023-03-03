數據顯示，基金今年前兩個月合計發行規模約為近320億元人民幣，僅為去年同期的三分之一，更不到2021年年初的10%。

公募基金被視作中國投資者信心和市場熱度的風向球，是市場最重要的增量資金之一。在2020年和2021年，中國公募基金涌現諸多爆款產品，並助力A股基準上證綜指一度升破3,700點。

上海證券基金評價研究中心業務負責人劉亦千表示，「新基金在市場資金流入中發揮了極為重要的作用，資金流入和市場回暖也會形成一定正向反饋」，「總體來說，市場方向是投資者對經濟和企業盈利回報的預期，以及資金面情況的綜合反饋，目前看預計三月基金發行數據還會按月回升」。

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