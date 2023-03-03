瑞銀指，由於疫情期間的支出有限，內地家庭的可動用多餘存款約為8萬億至10萬億元人民幣，其他國家的先例表明，有大約6%會最終投資股市。

報告指，「A股市場最近幾個季度呈現出一些積極勢頭，未來3-6個月散戶資金加速流入的條件成熟」，而鑒於2014-2015年的經歷，潛在的上行空間是「巨大的」。當時，2萬億元散戶資金推動內地股市從低谷到高峰升大約150%。

瑞銀指，資金流入的實際時機將取決於存款增長放緩和消費者信心的改善。相比食品和飲料行業，散戶資金通常偏好周期類板塊，包括軟件、金融和科技股。他們稱，境內市場勢將最為得益於額外的散戶資金流入，而香港市場通過南向通可能也會出現投資的增加。

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