人民銀行行長易綱今日在國新辦記者會，回應今年是否仍需考慮減息降準以刺激經濟增長，他認為目前實際利率，以及貨幣政策的主要變量水平已比較合適。至於降準，他指過去5年存款準備金率已不如以往高，平均由15%降至不到8%，但指以降準提供長期的流動性，支持實體經濟，綜合考慮仍是比較有效，使整個流動性在合理充裕的水平。
易綱表示，在利率政策，他們會以國內經濟為主來考慮問題，保持實際利率的合適水平，適當降低融資成本，去年通過降息，新發放企業貸款利率平均4.17%，創歷史新低，較5年前降低1.28%，已帶動融資成本下降。下一步會保持貨幣信貸總量適度和節奏平穩，並適度發揮結構性貨幣政策。
人行副行長劉國強補充，目前中國經濟好轉但是存在不確定性因素，該行會根據經濟發展情況的變化和需要，適時適度調整貨幣政策工具。人行亦會堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不會大水漫灌或大收大放。另外，他們亦會密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。
對於解決內房融資問題，人行副行長潘功勝表示，去年底監管當局指出16條支持政策，隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期出台政策作用效果大大改善，近期市場信心加快恢復，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善。
潘功勝指去年9月至12月，內房開發貸款新增2300億元（人民幣），按年多增4200億元。第四季房地產企業境內發債1200億元，按年增長22%。今年1月，房地產開發貸款新增超過3700億元，同比多增2200億元；境內房地產債券發行400億元，同比增長了23%。
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