moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

人行易綱：目前實際利率水平合適 降準有效提供長期流動性

人民銀行行長易綱今日在國新辦記者會，回應今年是否仍需考慮減息降準以刺激經濟增長，他認為目前實際利率，以及貨幣政策的主要變量水平已比較合適。至於降準，他指過去5年存款準備金率已不如以往高，平均由15%降至不到8%，但指以降準提供長期的流動性，支持實體經濟，綜合考慮仍是比較有效，使整個流動性在合理充裕的水平。

易綱表示，在利率政策，他們會以國內經濟為主來考慮問題，保持實際利率的合適水平，適當降低融資成本，去年通過降息，新發放企業貸款利率平均4.17%，創歷史新低，較5年前降低1.28%，已帶動融資成本下降。下一步會保持貨幣信貸總量適度和節奏平穩，並適度發揮結構性貨幣政策。

人行副行長劉國強補充，目前中國經濟好轉但是存在不確定性因素，該行會根據經濟發展情況的變化和需要，適時適度調整貨幣政策工具。人行亦會堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不會大水漫灌或大收大放。另外，他們亦會密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。

對於解決內房融資問題，人行副行長潘功勝表示，去年底監管當局指出16條支持政策，隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期出台政策作用效果大大改善，近期市場信心加快恢復，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善。

潘功勝指去年9月至12月，內房開發貸款新增2300億元（人民幣），按年多增4200億元。第四季房地產企業境內發債1200億元，按年增長22%。今年1月，房地產開發貸款新增超過3700億元，同比多增2200億元；境內房地產債券發行400億元，同比增長了23%。

其他報道

大灣區航空訂購15架波音737-9飛機

英國金融行為監管局：就LME針對鎳的操作展開執法調查

航空科研公司Aerosim伙波音 培訓本地及亞洲航空業人才

富士康據報擬投資7億美元 印度建新工廠

俄鋁歐柏嘉：俄國明年國庫恐見底 需要「友好」國家投資支援

泰加保險：前主席將一間阿聯酋保險公司贈予公司

建中建設發盈警 料去年最多蝕2.5億人幣

匯豐甘家儀：去年下半年信用卡簽帳錄雙位數增長

恆發光學料去年扭虧賺920萬元

恒指半日升145點 科指升1.5% 齊受制於20天線 嗶哩嗶哩升9.6% TVB升19%

中通快遞：沽空機構報告指控無依據

瑞銀：6000億散戶資金將流入內地股市

內地公募基金發行續回升 創半年高

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至個半月高

嘉利國際擬實物分派 拆嘉創房地產以介紹形式主板上市

人行易網：過去3年高風險金融機構數量削半 下一步推《金融穩定法》

美國商務部長考慮今年訪問內地 另稱正研限制對華投資

美商務部列28內企入實體清單 包括華大基因、浪潮、擬港上市AI第四範式

人行劉國強：經濟好轉維持正常貨幣政策 對通脹保持警惕

香港2月PMI升至53.9 創9個月高 商業信心飈至破紀錄高峰

財新中國2月服務業PMI升至半年高 好過預期