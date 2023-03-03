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富達4月發售首隻公募基金供內地投資者認購

富達國際旗下外商獨資企業富達基金管理(中國)有限公司宣布，獲中國證監會批准，發布首隻公募基金，擬於4月3日起向內地投資者公開發售。

富達推出首隻公募基金為股票型證券投資基金，由富達基金管理(中國)基金經理周文群負責管理。該基金投資A股及H股市場，聚焦中國經濟復甦機遇，包括消費、地產相關行業及工業等順周期板塊，挑選具有可持續的高淨資產回報率、穩健財務表現、可靠管理層及良好企業文化的企業。該基金銷售渠道包括中國銀行、中信證券，螞蟻財富、天天基金等多間分銷機構。

富達國際亞太區(日本除外)董事總經理馬瑞傑(Rajeev Mittal)表示，具有接近20年中國在地市場經驗，能為中國投資者提供優質的投資解決方案和組合。未來幾年，計劃在中國市場發展成為多元化的金融服務機構。富達基金管理(中國)總經理黃小薏表示，隨著本土投資團隊不斷發展，期待將富達在投資、退休金以及ESG領域的專業知識引入中國資產管理市場。富達為第三間獲准於內地開展業務的外商資產管理公司，去年12月獲中證監批准後，現推出首隻公募基金。

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