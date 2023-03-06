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積金評級：2月強積金蝕4.37% 人均賬戶結餘減9400元

強積金研究機構積金評級公布，強積金在2月錄得4.37%虧損，估算金額相當於490億港元，主要受香港及中國內地股市帶動，不過上月強積金錄得歷來最強勁1月份表現，年初至今強積金回報率仍為正數，約1.49%。

積金評級計入2月份供款後，估算469萬強積金名成員在2月的平均賬戶結餘下跌約3.92%，即減少了約9400元，至約22.94萬元。估算強積金總資產在2月底約為1.077萬億元，下跌約440億元。

上月以歐股基金指數表現最佳，賺0.59%，保守基金賺0.23%，不過較多港人投資的中港股票基金指數則跌9.24%，亞股基金指數亦跌6.5%，美股基金指數則跌2.52%。總結首兩個月，歐股基金賺9.46%居首，中港股票基金賺0.59%，美股基金賺4.14%。

積金評級主席叢川普認為，上月創下有記錄以來最強勁的1月表現後，市場對在2月對銷部分回報不感到意外，但強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗的經濟及市況仍令人擔憂。他又指，事件反映預測短期回報是很困難的，他認為低收費的預設投資策略（DIS）基金，是具有成本效益的現成多元化基金選擇，對於大多數強積金成員來說，是一個值得考慮的明智長線投資選擇。

據積金局數據，去年強積金新增10.8萬名新成員，叢川普認為新增數目之多令人驚訝，他指越來越多的強積金成員依靠強積金，為他們提供舒適的退休生活，也反映成員對穩健和安全的退休制度充滿信心。

此外，強積金顧問公布GUM公布，2⽉強積⾦基⾦指數中止3個月連升，強積金綜合指數報221點，2月下跌4.4%，每人平均蝕10782元，不過年初至今計算則仍升1.4%，人均賺3008元。GUM三⼤基⾦類別指數皆下跌，股票基⾦指數下跌-6.5%，報295點；混合資產基⾦指數下跌-3.9%，報219點；固定收益基⾦指數下跌0.6%，報122點。

 

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