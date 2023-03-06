集團認為，期內純利減少，主要由於第五波新冠肺炎疫情爆發及防疫措施，其中去年1月7日至2022年4月20日期間的收緊社交距離措施，於下午6時正至上午4時59分禁止提供堂食服務及每桌顧客人數上限為2人，不利業績；惟自去年4月21日晚餐時段堂食服務部分及最終放 寬限制，再加上消費券刺激消費，增加集團收益。

另外，集團旗下「赤の匠」、「權八」、「安南」等品牌餐廳，已自去年12月底以來陸續開業，合共4間。集團表示，正物色合適機會，在香港及內地擬以合資方式開展食品貿易業務，但仍以提供餐飲管理及諮詢服務為主業，亦將擴大在內地的特許經營業務。

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