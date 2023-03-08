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聯通劉烈宏：不能用老眼光看待今日的聯通 保留資金轉型數字化

中國聯通（0762）董事長兼首席執行官劉烈宏於業績會回應估值時表示，「不能用老眼光看待今日的中國聯通、不能用老眼光看待通訊信息行業」。他指出，中國聯通已從傳統營運商，轉型擁抱數字、科技的創新企業。當中的變化包括大力發展物聯網及工業互聯網，並積極在大數據、大計算等方面轉型。

集團今日公布去年全年業績，期內營業收入按年升8.3%至3549億元（人民幣，下同），盈利升16.5%至167億元，建議派發末期股息每股0.109元，全年合計每股0.274，按年增26.9%，派息率為50%。

集團執行董事兼首席財務官李玉焯表示，收入利潤保持穩健增長，惟高質量發展的問題仍是比較多及急切，因此公司保留足夠資金捉住數字化、智能化轉型的機遇，並加快新型數字基礎設施的設施的建設，為業務長遠發展提供動能。她強調，公司重視股東回報，同時努力提高盈利能力，整體平衡長遠自身發展及股東回報的關係，來決定未來的利潤派息率。

中國工信部日前提到中國已全面進入5G時代，並要加快6G的研發。劉烈宏提出，6G會體現「十年一代」，目前仍處於早期研發階段，到2025年將決定應用場境，並開展關鍵技術研究，2025年以後進入關鍵技術突破階段，2028年進入6G規模化、商用產品的研發階段，2030年後開始商用。他指，工信部非常重視6G研發，中國聯通重度重視，並積極參加以及佈局。

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