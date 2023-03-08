集團今日公布去年全年業績，期內營業收入按年升8.3%至3549億元（人民幣，下同），盈利升16.5%至167億元，建議派發末期股息每股0.109元，全年合計每股0.274，按年增26.9%，派息率為50%。

集團執行董事兼首席財務官李玉焯表示，收入利潤保持穩健增長，惟高質量發展的問題仍是比較多及急切，因此公司保留足夠資金捉住數字化、智能化轉型的機遇，並加快新型數字基礎設施的設施的建設，為業務長遠發展提供動能。她強調，公司重視股東回報，同時努力提高盈利能力，整體平衡長遠自身發展及股東回報的關係，來決定未來的利潤派息率。

中國工信部日前提到中國已全面進入5G時代，並要加快6G的研發。劉烈宏提出，6G會體現「十年一代」，目前仍處於早期研發階段，到2025年將決定應用場境，並開展關鍵技術研究，2025年以後進入關鍵技術突破階段，2028年進入6G規模化、商用產品的研發階段，2030年後開始商用。他指，工信部非常重視6G研發，中國聯通重度重視，並積極參加以及佈局。

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