統一企業（0220）公布去年業績，截至去年底止收入按年升12%至282.6億元人民幣（下同），全年純利錄12.2億元，按年跌18.6%，EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌13.8%至29.3億元，末期息每股派33.95分。
根據業績，去年集團毛利率錄得29%，按年跌3.6個百分點；方便麵業務收入錄106.2億元，按年增17.9%，飲品業務收入則錄164.1億元元，按年增11.3%
集團表示，疫情封控期間，O2O、社區電商、社會團購等新型消費方式，帶來機遇，強調集團着眼於長期目標，在短中、長期戰略間取得平衡，爭取經營績效。
統一企業今日跌0.6%，收報7.04港元。
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