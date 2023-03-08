董事會解釋，去年盈利倒退主要因為受到新冠肺炎疫情影響，令毛利對比前一年下跌不超過10%；以及就公司全資附屬公司Sail Vantage Limited發行並由公司擔保的27.5億元零息有擔保可換股債券，相關發行費用以及負債部分利用實際利率法，於2022年度攤銷造成的額外成本不少於9600萬元（人民幣，下同）。

此外，公司去年4月底完成收購追星汽車銷售集團有限公司，相關經銷商權於去年度攤銷產生開支約1.02億元，以及其他由於收購產生的一次性費用約5600萬元；就為從集團內地附屬公司分派股息至境外控股公司所產生的中國內地股息代扣代繳所得稅約4300萬元；增發員工期權所產生的開支約3200萬元，均拖累公司去年業績。

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