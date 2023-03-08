酷派（2369）發盈警，料去年底止全年股東應佔虧損將擴大至6.1億至6.4億元，酷派2021年度則錄得虧損5.72億元。
公司解釋，2022年虧損擴大的原因包括期內收入較按年跌4.59億元至約2.03億元，同時錄得毛虧約1.41億元。鑒於新冠肺炎疫情導致中國整體市場低迷及中國手機市場競爭激烈，集團去年6月新推出的手機產品銷量不及預期，公司採取了更為激進的銷售激勵政策。
公告續稱，由於2022年人民幣匯率波動較大，公司錄得約8300萬元的匯兌損失，對比對上一年度錄得匯兌收益4200萬元。
此外，去年度公司應佔聯營及合資公司虧損約為8400萬元，其金額遠高於2021年的3300萬元虧損。
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