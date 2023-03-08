公司解釋，2022年虧損擴大的原因包括期內收入較按年跌4.59億元至約2.03億元，同時錄得毛虧約1.41億元。鑒於新冠肺炎疫情導致中國整體市場低迷及中國手機市場競爭激烈，集團去年6月新推出的手機產品銷量不及預期，公司採取了更為激進的銷售激勵政策。

公告續稱，由於2022年人民幣匯率波動較大，公司錄得約8300萬元的匯兌損失，對比對上一年度錄得匯兌收益4200萬元。

此外，去年度公司應佔聯營及合資公司虧損約為8400萬元，其金額遠高於2021年的3300萬元虧損。

酷派今日收報0.076元，跌1.3%。

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