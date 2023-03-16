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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌10.96點子至3.06732%，是3月6日後最低，當日報3.06589%。對上一次連跌3日是2月9日，當日拆息報2.31821%。

港元現報7.8487元升值9點子，曾升值最多0點子，報7.8496元，亦曾升值最多22點子，報7.8474元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.27點子至1.43071%；1星期HIBOR跌13.53點子至2.00851%；2星期HIBOR跌9.62點子至2.20071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.02點子至3.75946%；6個月期HIBOR跌8.49點子至4.14738%；12個月期HIBOR跌15.82點子至4.40964%。

美元指數現報104.59貶值0.056點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.72771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6604%，連續3日擴闊，利差是2023年3月02日後最低，當日差距為-1.6642%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年2月09日，當日利差報-2.2544%。

 

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