集團指，期內包括來自一次性項目之股東應佔收益淨額97億元，當中包括於2022年 11月完成出售集團於英國發射塔資產之權益予Cellnex所得收益158億元，以及於上半年完成合併印尼電訊業務所得收益淨額港幣61億元，但因集團意大利及斯里蘭卡電訊業務之非現金商譽減值合共120億元而部分抵銷。

集團年內收益4572.29億元，按年增加2.66%；EBITA總額1421.3億元，按年增5%。

年內集團港口及相關服務收入441.4億元，按年增加4%；零售1696.45億元，按年跌2%；基建收入544.4億元，按年跌3%；CK Hutchison Group Telecom收入833億港元，按年跌10%；和記電訊亞洲收入116億元，按年增加32%；財務及投資與其他收入941億元，按年增加31%。

長和主席李澤鉅表示，展望今年，外在因素如潛在通脹及/或經濟衰退之結果、能源價格、地緣政治風險，以至貨 幣及財務政策，聯同長期較高之利率環境，仍然增添相當不確定情況。各項因素可能於年內縈繞。惟通關帶動之復蘇很可能對集團香港及內地之業務帶來支持。

李澤鉅提到，儘管集團之營運表現繼續維持穩固，惟綜觀集團來年之併購計劃，未必能錄得相若程度之一次性收益，再加上眾多集團難以控制之阻力及外圍因素，預期將影響集團2023年之呈報業績。

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