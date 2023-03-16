李澤鉅強調，長實一直在投地方面有好高的財務紀律，「唔會志在必得，買唔到好多時係塞翁失馬」，集團投資一直是兩個重點，一係選擇，一係財務紀律。

至於樓市走向方面，李澤鉅表示，「無水晶球」，但香港一定有剛性需求，因為「香港比全球都住得太細」，不論「豪宅、中級都係太細」。他認為香港政府亦想增加供應，令購買力與供應同步。未來樓市走向，不論利率及房屋政策都將係重點。

他又指出，長實一直奉行「貨如輪轉」，建議大家「買樓都係量力而為」，今日飛揚為市場投下「深水炸彈」，相信對市場都頗有刺激性作用。

問到今年不少同行因投資物業估值撥備影響業績，李澤鉅表示，不能評論行家，因以往彼此策略不同，但長實一直「估值超級保守，行家都嫌我哋太過保守」，相信「無論咩市場，除非巨型大冧，否則無咩需要再調低啲」。

談到近年寫字樓市場需求大減，對長江中心二期的影響，李澤鉅表示，長江中心二期將近平頂，而市場有上會落，但樓市要看長期，而且「中環始終唔同」，長江中心二期非買回來，而是拆卸重建，只需支付建築成本，故相信在疫情結束、遊客回來等，長江中心二期是「一級海景寫字樓，將會是最穩陣個間，中環、核心、維港」。

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