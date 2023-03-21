隨著香港與內地全面通關，香港貿發局公布本港首季出口指數升9.3點至39.0，主要受通關所帶來的積極影響，預計將在未來數月全面展現。 香港貿易發展局研究總監范婉兒於記者會上指出，香港與內地及國際間的商旅往來復常後，近月數以萬計的高端消費商務旅客恢復來港經商，推動香港復常。
她指出，市場預期全球將有更多買家於採購旺季來港參與貿易展覽，以補充庫存，應付積存已久的市場需求。這些皆有利香港出口增長，預期香港下半年整體出口額將逐步回升。鑑於外圍挑戰及不確定因素仍多，貿發局今年出口增長預測維持5%不變。
展望未來，逾半受訪者 (55.7%)預計生產及營運成本將會上漲，主要是原材料價格上升，其次是物流和人力成本增加。
在此背景下，香港出口商在今年首季採取更多元化的營商策略，除了加強現金流管理(39.9%，增5.3個百分點)外，港商亦計劃增加使用電子商務(36.3%，增7.5個百分點)、提供更多不同類型的增值服務(31.6%，增6.6個百分點)，以及擴展新的海外市場(30.5%，增7.5個百分點)。
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