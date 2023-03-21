銀河聯昌指出，預期融創服務的非業主增值服務將緩慢復蘇，而社區生活服務在2023年將穩步反彈，因其收入在2022年仍增長達11%。至於便民服務及空間運營服務將成為疫情後的社區增值服務收入增長的主要來源，管理層更預期板塊將在2025財年貢獻收入的15%。

銀河聯昌指出，據其計算截至2022年底，公司總貿易應收賬款為50億元，其中67%或約34億元歸屬於其母企融創中國。在2022財年為貿易應收賬款撥備15億元後，截至2022年底，融創服務已累計撥備約17億元，相當於其從母公司應收貿易賬款總額的一半。隨著中國房地產行業情緒開始企穩，銀河聯昌認為融創中國仍可履行部分付款義務，而融創服務針對融創中國的應收款項減值準備應亦充足。

銀河聯昌將融創服務2023及2024財年每股收益分別下調7%及5%，以反映對公司未來管理建筑面積增長和來自非物業增值服務收入的增長預期下降，故此將融創服務目標價下調至3港元，相當於2023年10倍市盈率，並將其從「減持」上調至「持有」。因為該行認為大多數負面催化劑已經反映在股價中。

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