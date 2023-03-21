她又指，不少廠商反應生意好轉，以出口類別分析，不少新品玩具將在下半年發布，推動該類別出口，鐘錶珠寶廠商亦反映生意回升。但本港七成屬電子產品出口，行業仍處於去庫存，減價促銷階段，有關因素不利香港出口。

談及美國銀行爆煲事件，范婉兒表示，各國政府、央行吸取過去金融危機的經驗，在處理今次事件上迅速，安撫市場情緒。她直指，以目前情況而言，沒有金融危機，只是個別金融事件。

問及中港貨運何時能返回疫情前水平，她表示，過去疫情兩地配額限制影響貨運表現，不少廠商選擇不經香港直接進入內地市場，但通關後中港兩地臨時運輸價次逐漸恢復，以一月只有約20%水平，今月已恢復至50%至60%，預料第二季、下半年會陸續增長，但難以估計何時能返回疫前水平。

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