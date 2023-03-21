呂宇健為利駿的主要股東，持有該公司20.05%股權。他曾為「匯豐小股東權益大聯盟」發起人、「分拆匯控關注組」召集人及中小型業主會創辦人。而順裕資產管理就曾與「匯豐小股東權益大聯盟」一齊發起召集匯豐小股東，圖召開特別股東大會，促撤回匯控撤回取消派息決定。

據公告，順裕資產管理34%的股權估值約71萬元，今次代價較估值折讓30%。利駿指，從市場角度看，目前香港資本市場整體估值水準已經較低，預計市場進一步下行空間相對有限。此外，新冠疫情限制取消及中國重新開放預期將刺激香港整體經濟增長。

利駿董事會又對香港金融服務業的長期增長前景持樂觀態度，認為收購事項將為集團提供機會，以拓寬其於金融服務業的立足點及其收益來源。此外，由於代價將透過發行承兌票據支付，故收購事項不會對集團之現金流量造成重大負擔。

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