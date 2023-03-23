金管局表示，聯儲局聯邦公開市場委員會經過一連兩天的會議後，在香港時間今天清晨公布加息25基點，即上調聯邦基金利率目標區間至4.75-5厘。金管局已按既定機制，上調貼現窗基本利率至5.25厘，即時生效。

聯儲局的加息決定符合市場預期。然而，未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。

儘管外圍市況波動，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，這有賴多年來在金融市場建立的防禦力、穩健的銀行體系，以及行之有效的聯繫匯率制度。金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平。因此，市民必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

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