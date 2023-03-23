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美元貶值 日圓升值見1個月最強

聯儲局如期加息，不過美元卻轉弱，美匯指數連跌第6日，曾跌至102.061，是2月3日後新低。每美元兌日圓亦曾貶值最多0.78%，貶值至130.42日圓，是2月10日129.81日圓後最弱。