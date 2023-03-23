文章日期：2023年3月23日 11:37
聯儲局如期加息，不過美元卻轉弱，美匯指數連跌第6日，曾跌至102.061，是2月3日後新低。每美元兌日圓亦曾貶值最多0.78%，貶值至130.42日圓，是2月10日129.81日圓後最弱。
債券交易員關注的聯儲會點陣圖預測表明，聯儲局依然預計年末政策利率在5.1%左右，引發了市場關於鴿派加息的評論。
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