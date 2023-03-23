美國聯儲局維持對今年底加息至5厘至5.25厘的預期，與去年底相同，尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady預期，聯儲局仍會加息一次，5月加息0.25厘。不過其中變數是美國的銀行面臨有多明顯的壓力，對信貸情况造成如何的影響，因為信貸情况數據相當高頻。他預期美國銀行，特別是地區性銀行不只在未來數月緊縮信貸，還會在今年餘下時間發生。
Jason Brady又指出，不只信貸情况緊縮，加息對經濟的滯後影響也在顯現，預期在年底前會開始減息，當經濟開始轉向下滑，聯儲局保持高息長時間並非好事，不過他認為利率市場現時預期會減息二至三次，則略為太多，目前市場對聯儲局何時減息和減甚麼幅度，仍在猜測階段。
對於昨晚議息聲明和聯儲局主席鮑威爾發言，Jason Brady認為鮑威爾在記者會姿態較議息聲明更為鷹派，當局焦點在於他們願意通過經濟衰退降低通脹，而近期的銀行壓力可以通過特定的政策行動控制。對於美國經濟，他指長短債息倒掛開始反轉，這才是要擔心經濟衰退的指標。雖然目前美國勞動力市場強勁和高通脹，但這是滯後指標，房屋價格等更領先的指標已經發生了一些顯著變化。目前由能源等商品帶動的通脹已經變得非常低，聯儲局有可能甚至可能不得不讓失業率顯著上升，以抑制服務業通脹，並避免工資價格螺旋上升。
在目前環境下，尚渤副基金經理兼董事總經理Joe Salmond表示較看好美國以外的市場，因為美國市場相對集中，25%市值集中在首10大公司，一但有市場波動將大幅上落，相對國際市場比較分散，他較看好歐洲，認為當地通脹可隨天然氣價格下降，他們有不少可再生能源、氣候變化、基礎設施、國防和技術的投資機會。
Joe Salmond亦對港股市場保持樂觀，較為看好消費行業領域。另一方面，雖然近期銀行波動令不少投資者暫時避開觀察情况，不過他認為美國以外銀行情况和美國本地不同，只要投資者適應情況，投資者會尋找新的機會，但他認為可能需要一點時間。
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