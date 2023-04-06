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Dodge & Cox再減持TVB   持股降至5%以下不用再申報

電視廣播（0511）（TVB）的長期基金股東Dodge & Cox申報，在3月30日於市場內進一步減持TVB的股份共288.4萬股，每股平均價11.2263元，套現3237.66萬元。完成今次減持後，Dodge & Cox在TVB的持股量，由原先的5.42%，降至4.76%，已經低於申報持股門檻。