電視廣播（0511）（TVB）的長期基金股東Dodge & Cox申報，在3月30日於市場內進一步減持TVB的股份共288.4萬股，每股平均價11.2263元，套現3237.66萬元。完成今次減持後，Dodge & Cox在TVB的持股量，由原先的5.42%，降至4.76%，已經低於申報持股門檻。
換言之，Dodge & Cox若非再增持TVB至5%以上，而是持續減持，便已經無需呈交股權申報。Dodge & Cox由3月9日起分四個交易日減持TVB股份合計1736.49萬股，減持持股百分比4.69個百分點，累計套現2.043億元。TVB今日股價收市報9.3元，升5.68%，成交額約4840萬元。
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