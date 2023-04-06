換言之，Dodge & Cox若非再增持TVB至5%以上，而是持續減持，便已經無需呈交股權申報。Dodge & Cox由3月9日起分四個交易日減持TVB股份合計1736.49萬股，減持持股百分比4.69個百分點，累計套現2.043億元。TVB今日股價收市報9.3元，升5.68%，成交額約4840萬元。

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