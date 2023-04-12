是次CMBS的成功發行，標誌着新世界邁出資產證券化重要的一步，彰顯金融機構及投資者對目標項目及集團綜合實力的高度信任和認可，也為信用資本市場注入信心與動力。CMBS發行亦符合新世界的財務管理策略，增加固定利率債務比率有助於集團對冲利率風險。

是次目標項目為廣州新世界雲門 NEW PARK的購物中心及車位部分。自2018年開業以來，雲門 NEW PARK日均客流超過10萬。

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