moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

「ATM」拖累 恒指半日跌121點 跌穿50天線 北水連續第23日流入

美股隔晚個別發展，港股今早低開後，受騰訊（0700）大股東「搬貨」入CCASS影響，「ATM」下跌，拖低大市早段曾跌近200點。市場觀望周三將公布的美國CPI數據，以判斷利率走勢，美期上升，亞股普遍向上。

恒指今早低開3點，高位升9點，低位跌188點，高低波幅198點。通訊服務、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為9.76%，下跌為3.65%，無升跌為86.57%。

恒指半日跌121點或0.59%，報20363點，大市成交金額548億元；國指跌54點或0.79%，報6895點。恒生科技指數收報4201點，跌1.09%。

藍籌股成交金額196.62億元，佔大市成交35.87%；科指成份股成交金額11.05億元，佔大市成交2.01%；國指成份股成交金額16.32億元，佔大市成交2.97%。

窩輪及牛熊證成交金額增加26.91%，至117.62億元，佔大市成交21.44%。牛熊證成交金額54.35億元，增加14.19%；窩輪成交金額63.27億元，增加40.33%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌42隻升，31隻下跌，3隻無升跌。中芯（0981）升6.42%，收報23.2元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.34%，收報36.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23.2元，升6.42%；跌幅最大的是京東（9618）收報153.3元，跌3.34%。

恒指跌穿50天線(20442.86點)。科指跌穿10天線(4229.37點)、50天線(4203.75點)，下試100天線(4160.91點)。

北水南下合計淨流入3.79億元，較上日減少82.49%，連續第23日流入，累計流入650.1億元，對上一次連續23日淨流入是2022年11月7日。南水北上合計淨流出24.81億元人民幣，終止連續1日流入。

8億收入見財化水，中信里昂籲「沽售」瑞聲（2018），股價急挫16%。收報18.44元，跌1.18%。

工行（1398）據報洽購美國抵押貸款債券(CLO)。收報4.21元，升0.48%。

新世界（0017）新世界中國發行內地首單CMBS，規模近10億人民幣。收報21.65元，升0.23%。

騰訊（0700）曾跌近半成，大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS。收報362.6元，跌3.72%。

叙福樓（1978）任命楊東為附屬公司首席財務官，楊東曾任職翠華、煌府婚宴專門店。收報1.21元，無升跌。

中華燃氣（8246）易主，胡翼時夫婦淡出。收報0.156元，無升跌。

香港科技探索（1137）：3月份訂單總商品交易額19.8億元，按年跌12.8%。收報4.63元，升0.22%。

潤地（1109）3月權益合同銷售金額按年增1.49倍。收報39.05元，升2.9%。

寶寶樹（1761）炒老臣子、CFO兼執董徐翀，復星系高層再入場。收報0.29元，無升跌。

巴菲特減持比亞迪（1211）至10.9%，套現5億元。收報229元，升0.53%。

中國利郎（1234）：首季零售額按年錄低雙位數增長。收報3.94元，升0.77%。

花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低，復活長假錄48萬遊客入境。新濠國際發展（0200）收報9.44元，跌0.21%。美高梅中國（2282）收報10.42元，升0.58%。澳博（0880）收報4.09元，無升跌。永利澳門（1128）收報8.49元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報55.2元，升0.36%。金沙中國（1928）收報28.2元，跌2.42%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.8元，收報1060.8元，升0.05%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.89元，收報13.37元，跌0.82%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3986.5元，收報3986.5元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.05元，收報11.05元，升1.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.85元，收報1062.85元，升0.07%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.2元，收報106.2元，升0.14%；達勢（1405）創上市新高，見65.3元，收報64元，升3.23%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.35元，收報29.35元，升0.51%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1472.5元，收報1471.5元，升0.93%；城建設計（1599）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升1.17%。

破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.49元，收報9.45元，升1.29%；中石油（0857）創52周高，見5元，收報4.98元，升2.05%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括易方達白酒（3189）低見2.498元，收報2.51元，跌1.95%。

1隻股份創52周低，包括ＦＩ南方黃金（7374）低見6.745元，收報6.745元，跌1.1%。

異動股

上升異動股，包括，勵時集團（1327）收報0.138元，升15%；百心安（2185）收報4.94元，升14.88%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.099元，升13.79%；力圖控股（1008）收報0.249元，升12.67%；禹洲（1628）收報0.285元，升11.76%；淮北綠金股份（2450）收報0.75元，升10.29%；REF HOLDINGS（1631）收報0.54元，升8%；再鼎醫藥（9688）收報28.65元，升7.71%。

下跌異動股，包括，國能國際資產（0918）收報0.2元，跌12.66%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）收報0.15元，跌6.25%；華晨中國（1114）收報3.25元，跌5.8%；快餐帝國（1843）收報0.26元，跌5.45%；國農金融投資（8120）收報0.121元，跌4.72%；中升（0881）收報36.4元，跌4.34%；農夫山泉（9633）收報43.1元，跌3.9%。

 

其他報道

三名前高層控Twitter未能支付其法律費用

8億收入見財化水 中信里昂籲「沽售」瑞聲 股價急挫16%

滬深三大指數半日個別發展 滬指以近半日高位收市

金管局陳家齊：虛擬資產發展中或有平台倒閉 惟需確保其帶來風險可控

工行據報洽購美國抵押貸款債券(CLO)

外媒指德銀在俄IT中心正停止運作 擬遣散500名IT專家

曾籲暫停AI研究 傳馬斯克暗中購入1萬GPU籌備AI項目

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 隔夜息升8點子

外媒指人民幣佔全球貿易比例升1倍 稱俄國或間接向內地售石油

新世界中國發行內地首單CMBS 規模近10億人民幣

美銀稱客戶上周自美股市場撤出23億美元 連續第二周流出

耶倫：目前全球經濟形勢好於六個月前 美國通脹出現積極的緩和跡象

郭明錤：iPhone 15 Pro系列或取消固態按鍵設計

PIMCO前首席經濟師料美聯儲下月停加息

有投票權聯儲局官員支持暫停加息

美國三家銀行倒閉後 海外流入美債市場的資金量明顯下降

騰訊曾跌近半成 大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS

據報日本將批准大阪開賭場 計劃於2029年末開業

安永取消分拆審計諮詢業務

恒指低開3點 科指跌0.19% 翰森製藥跌2.1% 阿里巴巴跌1.6%