美股隔晚個別發展，港股今早低開後，受騰訊（0700）大股東「搬貨」入CCASS影響，「ATM」下跌，拖低大市早段曾跌近200點。市場觀望周三將公布的美國CPI數據，以判斷利率走勢，美期上升，亞股普遍向上。
恒指今早低開3點，高位升9點，低位跌188點，高低波幅198點。通訊服務、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為9.76%，下跌為3.65%，無升跌為86.57%。
恒指半日跌121點或0.59%，報20363點，大市成交金額548億元；國指跌54點或0.79%，報6895點。恒生科技指數收報4201點，跌1.09%。
藍籌股成交金額196.62億元，佔大市成交35.87%；科指成份股成交金額11.05億元，佔大市成交2.01%；國指成份股成交金額16.32億元，佔大市成交2.97%。
窩輪及牛熊證成交金額增加26.91%，至117.62億元，佔大市成交21.44%。牛熊證成交金額54.35億元，增加14.19%；窩輪成交金額63.27億元，增加40.33%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌42隻升，31隻下跌，3隻無升跌。中芯（0981）升6.42%，收報23.2元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.34%，收報36.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23.2元，升6.42%；跌幅最大的是京東（9618）收報153.3元，跌3.34%。
恒指跌穿50天線(20442.86點)。科指跌穿10天線(4229.37點)、50天線(4203.75點)，下試100天線(4160.91點)。
北水南下合計淨流入3.79億元，較上日減少82.49%，連續第23日流入，累計流入650.1億元，對上一次連續23日淨流入是2022年11月7日。南水北上合計淨流出24.81億元人民幣，終止連續1日流入。
8億收入見財化水，中信里昂籲「沽售」瑞聲（2018），股價急挫16%。收報18.44元，跌1.18%。
工行（1398）據報洽購美國抵押貸款債券(CLO)。收報4.21元，升0.48%。
新世界（0017）新世界中國發行內地首單CMBS，規模近10億人民幣。收報21.65元，升0.23%。
騰訊（0700）曾跌近半成，大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS。收報362.6元，跌3.72%。
叙福樓（1978）任命楊東為附屬公司首席財務官，楊東曾任職翠華、煌府婚宴專門店。收報1.21元，無升跌。
中華燃氣（8246）易主，胡翼時夫婦淡出。收報0.156元，無升跌。
香港科技探索（1137）：3月份訂單總商品交易額19.8億元，按年跌12.8%。收報4.63元，升0.22%。
潤地（1109）3月權益合同銷售金額按年增1.49倍。收報39.05元，升2.9%。
寶寶樹（1761）炒老臣子、CFO兼執董徐翀，復星系高層再入場。收報0.29元，無升跌。
巴菲特減持比亞迪（1211）至10.9%，套現5億元。收報229元，升0.53%。
中國利郎（1234）：首季零售額按年錄低雙位數增長。收報3.94元，升0.77%。
花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低，復活長假錄48萬遊客入境。新濠國際發展（0200）收報9.44元，跌0.21%。美高梅中國（2282）收報10.42元，升0.58%。澳博（0880）收報4.09元，無升跌。永利澳門（1128）收報8.49元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報55.2元，升0.36%。金沙中國（1928）收報28.2元，跌2.42%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.8元，收報1060.8元，升0.05%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.89元，收報13.37元，跌0.82%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3986.5元，收報3986.5元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.05元，收報11.05元，升1.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.85元，收報1062.85元，升0.07%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.2元，收報106.2元，升0.14%；達勢（1405）創上市新高，見65.3元，收報64元，升3.23%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.35元，收報29.35元，升0.51%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1472.5元，收報1471.5元，升0.93%；城建設計（1599）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升1.17%。
破頂指數成份股包括，中信（0267）創52周高，見9.49元，收報9.45元，升1.29%；中石油（0857）創52周高，見5元，收報4.98元，升2.05%。
1隻股份創上市新低，包括易方達白酒（3189）低見2.498元，收報2.51元，跌1.95%。
1隻股份創52周低，包括ＦＩ南方黃金（7374）低見6.745元，收報6.745元，跌1.1%。
異動股
上升異動股，包括，勵時集團（1327）收報0.138元，升15%；百心安（2185）收報4.94元，升14.88%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.099元，升13.79%；力圖控股（1008）收報0.249元，升12.67%；禹洲（1628）收報0.285元，升11.76%；淮北綠金股份（2450）收報0.75元，升10.29%；REF HOLDINGS（1631）收報0.54元，升8%；再鼎醫藥（9688）收報28.65元，升7.71%。
下跌異動股，包括，國能國際資產（0918）收報0.2元，跌12.66%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）收報0.15元，跌6.25%；華晨中國（1114）收報3.25元，跌5.8%；快餐帝國（1843）收報0.26元，跌5.45%；國農金融投資（8120）收報0.121元，跌4.72%；中升（0881）收報36.4元，跌4.34%；農夫山泉（9633）收報43.1元，跌3.9%。
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