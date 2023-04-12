陳德霖指出，有銀行為中小企開戶速度較慢，因為公司開戶受防止洗黑錢法例監管，要核對公司註冊等多樣資料，所以圓幣科技推出一站式網上EKYC服務商易訊連，另有方便中小企進行電匯的圓幣錢包，以市場方案解決中小企銀行服務痛點，目前已開始試驗。他又指，初創公司由定義來說就是一定要掙扎，投入創新想法及冒險，同時保持着自己的初心。

曾俊華就寄語年輕人不要受地域所限，以Bowtie為例，部分工程師都不在香港但仍能工作，可以多考慮全世界的機遇。

陳德霖就指同意曾俊華的看法，但地域有一些客觀的現實，例如在內地無法經營加密貨幣，但香港開始成立監管制度，未來更有機會開放予散戶，反映在一國兩制之下，很多東西可以先於香港試行。

其他報道

耀才︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元

首季安踏品牌產品零售額按年錄中單位數正增長

大市全日沽空金額142億 比率降至13% 騰訊沽空增24% 為沽空金額最多股份

證監會譴責晉達香港 並罰款140萬元

葉氏化工：冀增中高檔塗料佔比至逾五成 與太盟合作助溶劑業務發展上游業務

Dior再陷歧視爭議 模特兒手指拉眼角被指歧視亞裔

日央行3月調查：56%受訪者感生活再無餘裕 按年升14%

恒指收市跌175點 北水終止連續22日流入 三大指數齊創一周最大跌幅