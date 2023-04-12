兩名前財金官員圓幣科技主席陳德霖及Bowtie資深顧問曾俊華今日於香港國際創科展（InnoEx）舉行 「創科路上相遇 ‧ 分享」座談會。陳德霖表示，近10年科技發展很快，如果從事金融業但沒有科技，將會很快被淘汰，雖然未至於得科技得天下，但失科技也會失天下，因此其擔任金管局總裁時曾推出7項智慧銀行措施，包括轉數快、虛擬銀行等，希望監管角色推動銀行業界利用自身優勢做多一步。
陳德霖指出，有銀行為中小企開戶速度較慢，因為公司開戶受防止洗黑錢法例監管，要核對公司註冊等多樣資料，所以圓幣科技推出一站式網上EKYC服務商易訊連，另有方便中小企進行電匯的圓幣錢包，以市場方案解決中小企銀行服務痛點，目前已開始試驗。他又指，初創公司由定義來說就是一定要掙扎，投入創新想法及冒險，同時保持着自己的初心。
曾俊華就寄語年輕人不要受地域所限，以Bowtie為例，部分工程師都不在香港但仍能工作，可以多考慮全世界的機遇。
陳德霖就指同意曾俊華的看法，但地域有一些客觀的現實，例如在內地無法經營加密貨幣，但香港開始成立監管制度，未來更有機會開放予散戶，反映在一國兩制之下，很多東西可以先於香港試行。
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