在海外UNIQLO及GU的強勢增長下，集團同時上修全年綜合業績預測，預期全年純利將為2400億日圓，按年跌幅收窄至12.2%﹔集團原預期全年純利為2300億日圓，按年需跌15.9%。預計每股股息將為250日圓，

全年綜合業績預測上調，尚包括預計綜合收益總額將爲2.68萬億日圓，按年增長16.5%，原預計為2.65萬億日圓，按年增長15.2%﹔綜合經營溢利總額將爲3,600億日圓，按年增長21.1%，原預計為3500億日圓，按年增長率為17.7%。集團預計海外 UNIQLO事業分部在下半年度及全年度均將錄得收益及溢利雙雙大幅增長。東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲（俄羅斯除外）地區預計下半年度及全年度均將錄得收益及溢利雙雙大幅增長，並繼續帶動整體業績表現。

大中華地區因中國大陸業績展現出復蘇趨勢，預計下半年度將可錄得收益及溢利雙雙大幅增長，全年度亦將錄得收益及溢利雙增長。預計韓國下半年度及全年度均將錄得收益及溢利雙增長。

上半年海外UNIQLO繼續成為增長主力，上半年收益按年增27.3%至7552億日圓，海外UNIQLO事業溢利按年增20.4%至1249億日圓，上半年經營溢利按年增22.2%至1226億日圓。

集團指，東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區均錄得收益及溢利雙雙大幅增長，正式步入增長階段。大中華地區於第一季度期間受疫情影響，上半年度錄得收益及溢利皆下降。但自1月起銷情強勁，第二季度單季期間錄得經營溢利增長，業績錄得回升。

日本UNIQLO方面，上半年收益按年增11.9%至4951億日圓，日本UNIQLO事業溢利按年跌0.4%至669億日圓，上半年經營溢利按年跌1.6%至673億日圓。上半年日本UNIQLO同店銷售淨額按年增長10%，是第二季度單季期間因冬裝商品銷情強勁表現突出。日圓大幅貶值導致供給成本上漲，毛利率因而下降 2.2 個百分點，溢利錄得小幅下降。

GU方面，上半年收益按年增18.5%至1455億日圓，GU事業溢利按年升15.7%至117億日圓，上半年經營溢利按年升39.2%至130億日圓。集團指，透過篩選縮減商品種類及為季節後半段預備充足的大衆潮流商品庫存，推動同店銷售淨額錄得大幅增長。

全球品牌上半年收益按年增19.1%至702億日圓，全球品牌上半年經營溢利按年跌85.3%至1億日圓。Theory業務錄得收益大幅增長而經營溢利下降。法國品牌 Comptoir des Cotonniers 業務錄得收益下降及經營虧損擴大。

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