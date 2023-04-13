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據報光大信托深圳區域多人遭帶走調查 或涉多家內房深圳舊改合作

據內地《第一財經》引述多個交叉信息核源指，光大興隴信托（光大信托）深圳區域多人被帶走調查，案件涉光大信托與多家房企合作的深圳舊改項目，但目前具體不清楚案件所涉的房企和具體項目。

報道引述知情人士指，光大信托有數個項目爆雷，出現了大規模逾期，無法兌付，調查發現在資金出借過程中有行賄受賄行為。據指光大信托參與的深圳舊改項目，包括與中國恒大（3333）、佳兆業（1638）等幾家房地產商合作的項目。

早前《財新》曾報導，2021年從光大信托董事長之位卸任的閆桂軍，因恒大200億元人民幣（下同）、佳兆業40億元投資決策問題，被有關部門多次叫去問話。而4月5日中央紀委國家監委宣布，光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。

閆桂軍及李曉鵬據指均為河南人，而李曉鵬被查後，光大集團「河南幫」現象廣為詬病。而知情人士指，光大信托深圳舊改的案件，也是牽涉光大集團河南幫的調查。

另據其他媒體此前報道，恒大深圳舊改項目的負責人早前也被帶走調查。而恒大在深圳的大項目，幾乎都是舊改項目。2021年半年報披露，恒大集團在深圳擁有的舊改項目達到62個。光大信托與恒大在深圳舊改深度合作。2021年，光大信托與恒大旗下前海君臨實業簽訂多份信托貸款合同，2021年中，君臨實業逾期，目前相關訴訟仍在進行中。

據報道指，深圳舊改政策在2021年底趨於收緊，許多地產商都受到影響，包括光大信托、五礦信托、中航信托等多家提供資金的信托公司則深陷泥潭。而公開數據顯示，2022年上半年，光大信托錄得凈利潤為7.11億元，按年下降接近五成。

 

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