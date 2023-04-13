恒指今早低開331點，高位升34點，低位跌424點，高低波幅459點。通訊服務、金融、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為29.13%，下跌為30.75%，無升跌為40.1%。

恒指收市升34點或0.17%，報20344點，大市成交金額1099億元，較上日增加1.76%，是4月11日1268.95億元成交後最多；國指升8點或0.13%，報6875點。恒生科技指數收報4159點，跌0.17%。

藍籌股成交金額525.08億元，佔大市成交47.77%；科指成份股成交金額327.31億元，佔大市成交29.78%；國指成份股成交金額481.17億元，佔大市成交43.78%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.72%，至114.01億元，佔大市成交10.36%。牛熊證成交金額53.96億元，增加17.64%；窩輪成交金額60.04億元，增加8.65%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。

藍籌42隻升，33隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升7.81%，收報53.85元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌3.25%，收報22.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報96.45元，升3.16%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.92元，跌7.59%。

恒指下試20天線(19886.75點)後反彈，10天線(20284.08點)、100天線(20073.66點)失而復得，上試50天線(20407.28點)。

科指20天線(4106.77點)、250天線(4119.13點)失而復得，受制於100天線(4167.25點)。

北水南下合計淨流入11.15億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出0.87億元人民幣，較上日減少97.94%，連續第2日流出，累計流出42.95億元。

午後消息股表現

摩通唱淡融創（1918）籲「減持」。融創復牌，最多曾瀉約六成。見52周低1.86元，收報2.04元，跌55.46%。

今早及隔晚消息股表現

巴菲特稱讚比亞迪（1211）、台積電，並不急於減持。收報222.2元，跌0.18%。

迅銷（6288）最快今日公布中期業績。停牌前報17.94元，升1.24%。

北森控股（9669）今日上市，定價29.7元。收報26.1元，跌12.12%。

軟銀正減持阿里（9988），據報持股量將降至不足4%。收報94.15元，跌1.98%。

中集車輛（1839）盈喜，首季多賺逾3倍。創52周高，見7.19元，收報7元，升12%。

廈門建發入股紅星美凱龍（1528），獲內地反壟斷機構開綠燈。收報3.63元，升0.28%。

內房恒盛（0845）再添30.6億元借款違約。收報0.073元，升2.82%。

伯明翰體育（2309）及主要股東擬出售球會及聖安德魯斯球場。收報0.94元，升70.91%。

耀才（1428）︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元。收報1.41元，升3.68%。

首季安踏（2020）品牌產品零售額按年錄中單位數正增長。收報110.8元，跌1.25%。

葉氏化工（0408）：冀增中高檔塗料佔比至逾五成，與太盟合作助溶劑業務發展上游業務。收報3.66元，升1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，思派健康（0314）創上市新高，見44.6元，收報42.1元，升4.86%；建發國際集團（1908）創上市新高，見27.8元，收報27.6元，升3.56%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.75元，收報1.61元，升1.26%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見5.4元，收報4.98元，升18.85%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.36元，收報19.36元，升7.68%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.9元，收報7.88元，升1.68%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8343.75元，收報8343.75元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.4元，收報1025.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3988.55元，收報3988.55元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見831.6元，收報831.6元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.15元，收報508.15元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523元，收報523元，升0.07%；越秀地產（0123）創52周高，見13.26元，收報13.12元，升1.23%；IGG（0799）創52周高，見4.7元，收報4.63元，升1.98%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.54元，收報15.52元，升1.7%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.64元，收報14.6元，升2.38%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.77元，收報5.76元，升1.05%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.9元，收報29.5元，升2.08%；神威藥業（2877）創52周高，見8.97元，收報8.92元，升3.48%；白雲山（0874）創52周高，見26.3元，收報26.3元，升6.05%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.5元，收報7.5元，升4.17%；日清食品（1475）創52周高，見6.93元，收報6.93元，升0.87%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見23.35元，收報22.3元，跌3.25%；中石化（0386）創52周高，見4.97元，收報4.89元，跌0.61%；中石油（0857）創52周高，見5.15元，收報5.01元，升0.6%；中海油（0883）創52周高，見12.72元，收報12.52元，升1.62%；農業銀行（1288）創52周高，見3.02元，收報3.02元，升1%；。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.175元，收報0.179元，跌4.28%；雲南水務（6839）低見0.285元，收報0.3元，無升跌；稀鎂科技（0601）低見0.189元，收報0.191元，跌8.61%；高山企業（0616）低見0.033元，收報0.035元，無升跌；國美金融科技（0628）低見0.17元，收報0.17元，跌8.11%；建發新勝（0731）低見0.17元，收報0.18元，無升跌；中國錢包（0802）低見0.081元，收報0.082元，跌3.53%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.125元，收報0.129元，跌0.77%；朸濬國際（1355）低見0.16元，收報0.21元，升14.13%；諾發集團（1360）低見0.04元，收報0.04元，跌32.2%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，泰凌醫藥（1011）低見0.065元，收報0.065元，跌1.52%；佳兆業健康（0876）低見0.046元，收報0.048元，跌14.29%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.74元，跌2.63%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.54元，跌3.57%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，無升跌；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.07元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.5元，收報0.54元，跌3.57%；實力建業（0519）低見0.066元，收報0.072元，跌4%。

異動股

上升異動股，包括，伯明翰體育（2309）收報0.94元，升70.91%；連成科技集團（8635）收報0.65元，升30%；恆富控股（0643）收報1.01元，升26.25%；壹照明（8222）收報0.058元，升26.09%；吉輝控股（8027）收報0.36元，升22.03%；倢冠控股（8606）收報0.19元，升20.25%；貝森金融（0888）收報0.066元，升20%；百福控股（1488）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升19.23%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見5.4元，收報4.98元，升18.85%；懶豬科技（8379）收報0.137元，升16.1%；中國投資基金公司（0612）收報2.82元，升15.1%。

下跌異動股，包括，融創（1918）見52周低1.86元，收報2.04元，跌55.46%；諾發集團（1360）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌32.2%；JBB BUILDERS（1903）收報0.425元，跌31.45%；勵時集團（1327）見52周低0.093元，收報0.097元，跌19.17%；陽光油砂（2012）收報0.99元，跌16.1%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.3元，跌15.49%；京維集團（1195）收報0.033元，跌15.38%；泰達生物（8189）收報0.102元，跌15%；中達集團控股（0139）收報0.059元，跌14.49%；佳兆業健康（0876）見52周低0.046元，收報0.048元，跌14.29%。

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