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會計師公會：研調整非執業會員資格考核

最近會計業人材流失引起關注，香港會計師公會會長方蘊萱今午與傳媒會面時表示，該會在搶人材方面，認為搶人材要從中學及專上學院着手宣傳及加強合作，及更新專業資格考核內容方面著手。該會亦會檢視，在非執業從業員的資格考核方面，有否空間調整，藉此幫助業界吸納更多人材入行。

該會指出，現時有會員近4.7萬人，男女比例約各佔一半，40歲以下佔約四成，其認為反映出會計是充滿活力的行業。執業與非執業的比例由2019年的七、三之比，升至近期各佔75%及25%之比。方蘊萱稱，疫情期間業界流失率達三成，今年業界的人材流失情況與去年一樣。至於有立法會議員提出從東南亞引進人材，她謂會持開放態度。

該會預計今年會與全球會計聯盟（GAA）落實互認協議，料亦有助納入更多人材。至於和美國計師互認安排在結束後，則未有再更新。對於中小業界招聘遇到困難方面，會方擬在推動數碼化方面著手，幫助業界提升效率，但是她明言，ChatGPT未見幫助到業界工作。會方亦會檢視資格考核要求，會看看對非執業者的考核有否調整空間。

隨着國際可持續準則理事會（ISSB）計劃在今年6月尾公布首套國際可持續準則，方蘊萱料，該會多會照行採納有關準則，料只在過渡期間略有分別。她相信，大型企業在採納Scope 3上下游供應鏈的碳排放披露情況多有所準備，但是對欠缺資源的中小企落實時會存在挑戰，因此該會正構思可以幫助中小企去作快速判斷的方案，及加強教育。在推動2025年落實金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）框架時，則可與ISSB新定準則同步實踐。至於業界需否參考歐洲高標準的鑑證工作，她謂存在難度，料ISSB落實與鑑證相關準則，最快也要2至3年時間。

在推動大灣區發展方面，方蘊萱指出，該會已經和近期積極推動金融市場發展的澳門業界方面，在製定準則及推動數碼化方面進行交流及提供協助。另在爭取讓香港業界和區內業界互聯互通，甚至爭取先行先試，協助未取得內地資格的香港業界到區內執業，甚至納入9個城市高端人材目錄。

今年是香港會計師公會50周年，方蘊萱表示，在過去50年仍執業者仍有逾20人，會方今年在6月份到馬會舉行50周年紀念盃，並在7月份舉行研討會，及在今年尾12月份，舉行慶祝晚宴及嘉許典禮，以作誌慶。

 

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