人行、銀保監會和工商銀行、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）未回覆彭博社查詢。

根據標普的測算，到2025年初，四大行距離TLAC達標尚面臨高達3.7萬億元的缺口。惠譽的估算則較樂觀，但仍有1.3萬億元的規模。目前對於TLAC計算規則有待監管進一步明確，比如存款保險基金的計入比例等，因此測算結果會存在較大差異。

惠譽評級金融機構主管薛慧如表示，「近期的風險事件顯示出擁有強大的資本緩衝和總損失吸收能力的重要性，因此大型銀行可能更有決心縮小差距」。

TLAC債券或為銀行提供一種更順暢的融資方式，當銀行出現流動性甚至破產清算的風險事件時，TLAC債券可以在Tier2和AT1債券之後吸收損失。

薛慧如表示，因此，TLAC債券可能對投資者更具吸引力，並以較低的成本發行；不過，離岸債券市場最近的波動可能會增加TLAC債券發行的不確定性。

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