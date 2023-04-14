moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌0.37點 北水流入增1倍 陸控半日較ADR高9%

美國通脹放緩，港股先升後跌，利率期貨顯示加息機率為69.2%，恒指今早高開78點後，曾升最多138點，低位跌47點，半日高低波幅186點。通訊服務、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為23.71%，下跌為25.86%，無升跌為50.42%。

恒指半日跌0.37點或0%，報20344點，大市成交金額577億元；國指跌2點或0.04%，報6872點。恒生科技指數收報4130點，跌0.71%。

藍籌股成交金額213.21億元，佔大市成交36.95%；科指成份股成交金額123.36億元，佔大市成交21.37%；國指成份股成交金額188.04億元，佔大市成交32.58%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.37%，至79.38億元，佔大市成交13.74%。牛熊證成交金額38.91億元，減少27.88%；窩輪成交金額40.46億元，減少32.6%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，33隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升4.87%，收報8.19元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.18%，收報128.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23元，升3.14%；跌幅最大的是百度（9888）收報128.5元，跌4.18%。

恒指曾跌穿10天線(20340.03點)，重上50天線(20377.31點)。科指曾失守20天線(4123.75點)、250天線(4117.3點)，50天線(4186.39點)、100天線(4173點)得而復失。

北水南下合計淨流入23.07億元，較上日增加106.86%，淨流入金額是4月6日38.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入34.22億元。南水北上合計淨流入65.78億元人民幣，終止連續2日流出。

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣。工行（1398）收報4.23元，跌0.24%。農行（1288）創52周高，見3.02元，收報3.02元，無升跌。中行（3988）收報3.09元，跌0.32%。建行（0939）收報5.26元，升0.38%。

日本政府批准大阪興建賭場度假村。新濠國際發展（0200）收報9.09元，跌0.76%。美高梅中國（2282）收報9.84元，跌1.3%。澳博（0880）收報3.98元，跌1.49%。永利澳門（1128）收報8.04元，跌1.23%。銀河娛樂（0027）收報53.7元，跌1.01%。金沙中國（1928）收報27.85元，跌2.28%。

招金礦業（1818）最快今日公布業績，創52周高，見14.7元，收報14.12元，升2.92%。

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。半日收報34.5元，較ADR高9.3%。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。國航（0753）收報7.03元，跌1.13%。南航（1055）收報5.63元，跌1.23%。東航（0670）收報3.13元，跌0.63%。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。收報51.85元，升0.58%。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。收報8.42元，跌5.18%。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。收報38.85元，升0.65%。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。創52周高，見4.97元，收報4.91元，升1.66%。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。收報19元，無升跌。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。見52周低1.69元，收報1.81元，跌11.27%。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.77元，升0.57%。

鞍鋼股份（0347）收報2.56元，升1.59%。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。收報2.33元，跌1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見47.5元，收報46.05元，升7.72%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.4元，收報19.4元，升0.21%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.95元，收報7.9元，升0.25%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.1元，收報13.02元，升9.87%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.36元，收報13.3元，升2.39%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.14元，收報11.09元，升0.54%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.25元，收報106.25元，升0.14%；保利置業（0119）創52周高，見2.16元，收報2.11元，升1.93%；IGG（0799）創52周高，見4.83元，收報4.57元，跌1.3%；普拉達（1913）創52周高，見58.6元，收報57.8元，升4.71%；新秀麗（1910）創52周高，見25.7元，收報25.25元，升1.2%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.58元，收報15.5元，跌0.13%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.92元，收報14.92元，升2.19%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.88元，收報5.73元，跌0.52%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.95元，收報29.45元，跌0.17%；神威藥業（2877）創52周高，見9元，收報8.72元，跌2.24%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.56元，收報7.32元，跌2.4%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.99元，收報4.94元，升1.02%；中移動（0941）創52周高，見67元，收報66.45元，升0.83%；農業銀行（1288）創52周高，見3.02元，收報3.02元，無升跌。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.167元，收報0.172元，跌3.91%；泰凌醫藥（1011）低見0.058元，收報0.061元，跌6.15%；稀鎂科技（0601）低見0.185元，收報0.185元，跌3.14%；中國金融投資管理（0605）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；威華達控股（0622）低見0.235元，收報0.237元，跌1.25%；國美金融科技（0628）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.145元，收報0.149元，跌1.32%；華夏文化科技（1566）低見0.048元，收報0.049元，跌5.77%；瑞科生物（2179）低見14.88元，收報14.88元，跌7%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.48元，跌5.88%；景福集團（0280）低見0.345元，收報0.345元，跌4.17%；東建國際（0329）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；實力建業（0519）低見0.066元，收報0.068元，跌5.56%；帝國科技集團（0776）低見3.95元，收報3.96元，跌2.94%；中天順聯（0994）低見0.7元，收報0.7元，跌5.41%；中渝置地（1224）低見1.65元，收報1.65元，跌4.07%；景聯集團（1751）低見0.112元，收報0.112元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國鑄晨８１（0810）收報1.32元，升40.43%；港銀控股（8162）收報0.213元，升38.31%；吉輝控股（8027）收報0.475元，升31.94%；能源國際投資（0353）收報0.54元，升30.12%；S&T HLDGS（3928）收報0.69元，升27.78%；五礦資源（1208）收報3.01元，升21.37%；民商創科（1632）收報0.355元，升18.33%；諾發集團（1360）收報0.047元，升17.5%；BC科技（0863）收報3.06元，升15.91%；百心安（2185）收報6.21元，升15.21%。

下跌異動股，包括，北森控股（9669）收報20.6元，跌21.07%；瀚華金控（3903）收報0.3元，跌18.92%；衍生集團（6893）收報0.3元，跌15.49%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.063元，跌14.86%；米格國際（1247）收報0.435元，跌13%；大洋集團（1991）收報0.183元，跌12.86%；偉祿集團（1196）收報5.51元，跌12.26%；仁恒實業控股（3628）收報0.118元，跌11.94%；鑫達投資控股（1281）平上市低位0.061元，收報0.061元，跌11.59%。

 

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.33%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 港美息差續擴闊

日印法三國設平台 協調重組斯里蘭卡債務

沃爾瑪擬以7500萬美元售Bonobos 6年前斥3.1億美元購入

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣

Lucid首季Air電動轎車僅售約1400輛 遠遜市場預期

LVMH績佳 市值躋身全球十大 Arnault成全球首富

恒汽集資 投資者望而卻步

「沽空王」Kyle Bass：市場需求無回升 應拆除美國寫字樓

恒指高開78點升穿50天線 陸控上市升6.1%