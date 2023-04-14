恒指半日跌0.37點或0%，報20344點，大市成交金額577億元；國指跌2點或0.04%，報6872點。恒生科技指數收報4130點，跌0.71%。

藍籌股成交金額213.21億元，佔大市成交36.95%；科指成份股成交金額123.36億元，佔大市成交21.37%；國指成份股成交金額188.04億元，佔大市成交32.58%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.37%，至79.38億元，佔大市成交13.74%。牛熊證成交金額38.91億元，減少27.88%；窩輪成交金額40.46億元，減少32.6%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，33隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升4.87%，收報8.19元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.18%，收報128.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報23元，升3.14%；跌幅最大的是百度（9888）收報128.5元，跌4.18%。

恒指曾跌穿10天線(20340.03點)，重上50天線(20377.31點)。科指曾失守20天線(4123.75點)、250天線(4117.3點)，50天線(4186.39點)、100天線(4173點)得而復失。

北水南下合計淨流入23.07億元，較上日增加106.86%，淨流入金額是4月6日38.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入34.22億元。南水北上合計淨流入65.78億元人民幣，終止連續2日流出。

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣。工行（1398）收報4.23元，跌0.24%。農行（1288）創52周高，見3.02元，收報3.02元，無升跌。中行（3988）收報3.09元，跌0.32%。建行（0939）收報5.26元，升0.38%。

日本政府批准大阪興建賭場度假村。新濠國際發展（0200）收報9.09元，跌0.76%。美高梅中國（2282）收報9.84元，跌1.3%。澳博（0880）收報3.98元，跌1.49%。永利澳門（1128）收報8.04元，跌1.23%。銀河娛樂（0027）收報53.7元，跌1.01%。金沙中國（1928）收報27.85元，跌2.28%。

招金礦業（1818）最快今日公布業績，創52周高，見14.7元，收報14.12元，升2.92%。

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。半日收報34.5元，較ADR高9.3%。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。國航（0753）收報7.03元，跌1.13%。南航（1055）收報5.63元，跌1.23%。東航（0670）收報3.13元，跌0.63%。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。收報51.85元，升0.58%。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。收報8.42元，跌5.18%。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。收報38.85元，升0.65%。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。創52周高，見4.97元，收報4.91元，升1.66%。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。收報19元，無升跌。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。見52周低1.69元，收報1.81元，跌11.27%。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.77元，升0.57%。

鞍鋼股份（0347）收報2.56元，升1.59%。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。收報2.33元，跌1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見47.5元，收報46.05元，升7.72%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.4元，收報19.4元，升0.21%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.95元，收報7.9元，升0.25%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.1元，收報13.02元，升9.87%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.36元，收報13.3元，升2.39%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.14元，收報11.09元，升0.54%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.25元，收報106.25元，升0.14%；保利置業（0119）創52周高，見2.16元，收報2.11元，升1.93%；IGG（0799）創52周高，見4.83元，收報4.57元，跌1.3%；普拉達（1913）創52周高，見58.6元，收報57.8元，升4.71%；新秀麗（1910）創52周高，見25.7元，收報25.25元，升1.2%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.58元，收報15.5元，跌0.13%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.92元，收報14.92元，升2.19%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.88元，收報5.73元，跌0.52%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.95元，收報29.45元，跌0.17%；神威藥業（2877）創52周高，見9元，收報8.72元，跌2.24%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.56元，收報7.32元，跌2.4%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.99元，收報4.94元，升1.02%；中移動（0941）創52周高，見67元，收報66.45元，升0.83%；農業銀行（1288）創52周高，見3.02元，收報3.02元，無升跌。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.167元，收報0.172元，跌3.91%；泰凌醫藥（1011）低見0.058元，收報0.061元，跌6.15%；稀鎂科技（0601）低見0.185元，收報0.185元，跌3.14%；中國金融投資管理（0605）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；威華達控股（0622）低見0.235元，收報0.237元，跌1.25%；國美金融科技（0628）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.145元，收報0.149元，跌1.32%；華夏文化科技（1566）低見0.048元，收報0.049元，跌5.77%；瑞科生物（2179）低見14.88元，收報14.88元，跌7%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.48元，跌5.88%；景福集團（0280）低見0.345元，收報0.345元，跌4.17%；東建國際（0329）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；實力建業（0519）低見0.066元，收報0.068元，跌5.56%；帝國科技集團（0776）低見3.95元，收報3.96元，跌2.94%；中天順聯（0994）低見0.7元，收報0.7元，跌5.41%；中渝置地（1224）低見1.65元，收報1.65元，跌4.07%；景聯集團（1751）低見0.112元，收報0.112元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國鑄晨８１（0810）收報1.32元，升40.43%；港銀控股（8162）收報0.213元，升38.31%；吉輝控股（8027）收報0.475元，升31.94%；能源國際投資（0353）收報0.54元，升30.12%；S&T HLDGS（3928）收報0.69元，升27.78%；五礦資源（1208）收報3.01元，升21.37%；民商創科（1632）收報0.355元，升18.33%；諾發集團（1360）收報0.047元，升17.5%；BC科技（0863）收報3.06元，升15.91%；百心安（2185）收報6.21元，升15.21%。

下跌異動股，包括，北森控股（9669）收報20.6元，跌21.07%；瀚華金控（3903）收報0.3元，跌18.92%；衍生集團（6893）收報0.3元，跌15.49%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.063元，跌14.86%；米格國際（1247）收報0.435元，跌13%；大洋集團（1991）收報0.183元，跌12.86%；偉祿集團（1196）收報5.51元，跌12.26%；仁恒實業控股（3628）收報0.118元，跌11.94%；鑫達投資控股（1281）平上市低位0.061元，收報0.061元，跌11.59%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.33%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 港美息差續擴闊

日印法三國設平台 協調重組斯里蘭卡債務

沃爾瑪擬以7500萬美元售Bonobos 6年前斥3.1億美元購入

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣

Lucid首季Air電動轎車僅售約1400輛 遠遜市場預期

LVMH績佳 市值躋身全球十大 Arnault成全球首富

恒汽集資 投資者望而卻步

「沽空王」Kyle Bass：市場需求無回升 應拆除美國寫字樓

恒指高開78點升穿50天線 陸控上市升6.1%