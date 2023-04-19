港元現報7.8493元升值6點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多26點子，報7.8473元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升42.23點子至2.10857%；1星期HIBOR升3.83點子至2.2178%；2星期HIBOR升7.75點子至2.60149%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.69點子至3.54714%；6個月期HIBOR升0.21點子至4.01095%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.29006%。

美元指數現報101.779升值0.034點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95129%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1331%，終止單日擴闊，利差是4月13日後最窄，當日差距為-2.1287%

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