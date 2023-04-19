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Netflix暫緩打擊賬戶共享

影視串流平台Netflix（美：NFLX）早前計劃推出打擊帳戶共享的行動，惹來部分用戶不滿。外電引述Netflix致股東的信表示，共享帳戶在加拿大和西班牙等市場推出後，引發了一波「取消反應」，影響其訂閱人數增長。Netflix將延遲付費共享推廣至美國和其他三個市場，從第一季度延至第二季。

Netflix表示，此舉將使部分會員增長和收入效益從第二季度推遲至第三季度，也可能在短期內使得與Netflix服務的互動略有減少，但預計隨著時間的推移，這一情況將得到改善。

儘管延遲推出付費共享推廣，Netflix 仍有信心實現其全年目標，並對最近推出的付費共享感到高興。

Netflix表示，全球約有1億戶家庭在「共享」他們的帳戶。摩根士丹利估計，Netflix可能將其中的20%至30%轉化為付費會員。

Netflix於今年2月提出限制共享帳號的措施，涉及加拿大，新西蘭，葡萄牙及西班牙四個國家。措施容許月費用戶設立一個額外帳戶，可供在登記地址以外的2名人士使用，但需要繳付額外月費。

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