不過中國投資開發指，內部調查委員向董事會建議，恢復莫秀萍的董事職務，並由獨立非執董轉任為非執董，公司董事會經審慎考慮後於四月十八日接納建議，莫秀萍即日（4月19日）由獨立非執董轉任為非執董。值得留意的是，莫秀萍在2022年9月23日起始擔任公司獨立非執董，不足四個月便發生電郵事件。

今次公司與莫秀萍士訂立委任書，自2022年9月23日起初步為期一年，每次期滿後將自動續期一年，其酬金為每年12萬港元。

在今年1月20日，中國投資開發公布接獲潛在要約提全購，同時收到一封關於獨立非執行董事莫秀萍的電子郵件，指她某些個人行為可能損害公司的利益，並後董事會決議，暫停莫秀萍的獨立非執行董事的所有職務和權力，直至另行通知。

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