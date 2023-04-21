中美關係轉緊張，市場避險。昨日內地商務部仍稱雙方早前會面就經貿關係、加強兩國商務部溝通合作交換意見，但今日中午內地外交部長秦剛在有外國高管參加的論壇上為內地式發展道路辯護，同時警告稱內地不會在台灣問題上妥協，及反擊對於內地試圖改變台海現狀的指責，強調「其後果是危險的」，資金避險，美匯抽升，人民幣貶值，A股、港股午後愈跌愈多，科指股全跌，美債息亦由跌轉升，標期納期轉跌，道期跌幅加大。三大指數本周均下跌，齊創6周最大跌幅，科指更連跌3周。
恒指今早低開66點，高位跌18點，低位跌422點，全日高低波幅404點。金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為17.55%，下跌為45.57%，無升跌為36.87%。
恒指收市跌321點或1.57%，報20075點，大市成交金額1061億元，較上日增加4.49%，是4月18日1097.2億元成交後最多；國指跌131點或1.9%，報6764點。恒生科技指數收報3969點，跌3.13%。
藍籌股成交金額224.08億元，佔大市成交21.11%；科指成份股成交金額296.33億元，佔大市成交27.92%；國指成份股成交金額475.43億元，佔大市成交44.8%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.08%，至70.46億元，佔大市成交14.85%。牛熊證成交金額27.6億元，減少28.01%；窩輪成交金額42.86億元，減少21.32%。
平保（2318）、京東（9618）、匯控（0005）拖累大市。李寧（2331）、神華（1088） 、東方海外（0316）貢獻恒指較多。
藍籌2隻升，73隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升2.87%，收報59.05元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌9.18%，收報23.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股，30隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.24元，跌0.33%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.42元，跌11.36%。
恒指跌穿20天線(20233.88點)、50天線(20260.44點)、100天線(20221.64點)。科指續低於250天線(4113.51點)。
北水南下合計淨流入30.62億元，終止單日流出，淨流入金額是4月17日74.27億元後最多。南水北上合計淨流出76.19億元人民幣，終止單日流入。
恒指曾跌最多2.07%，是4月13日後最大跌幅，低見19974.91點，是4月13日後最低。收市報20075.73點，是3月28日後收市新低，當日報19784.65點。
科指曾跌最多3.76%，是3月20日後最大跌幅，低見3944.45點，是3月21日3870.78點後最低。收市報3969.94點，是3月21日後收市新低，當日報3965.17點。連跌4日，累計跌284.07點，對上一次連跌4日是3月9日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月8日。
國指曾跌最多2.44%，是3月27日後最大跌幅。低見6727.28點，是4月13日6710.5點後最低。日收市報6764.19點，是3月28日後收市新低，當日報6729.76點。
恒指本周累跌1.78%或363點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為6.07%；本周表現最佳的是銀娛（0027），累升7.16%，其次為中人壽（2628）及金沙中國（1928），分別升6.78%及6.7%。而表現最差的是安踏（2020），累跌11.94%，其次為碧桂園服務（6098）及舜宇（2382），分別跌11.14%及10.22%。
國指本周累跌2.17%或150點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為7.11%；本周表現最佳的是中國人壽（2628），累升6.78%，其次為美團（3690）及中石油（0857），分別升6.33%及2.95%。而表現最差的是商湯（0020），累跌17.41%，其次為安踏（2020）及碧桂園服務（6098），分別跌11.94%及11.14%。
科指本周累跌4.66%或194點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2月17日；本周表現最佳的是美團（3690），累升6.33%，其次為聯想（0992）及海爾智家（6690），分別升2.88%及1.85%。而表現最差的是商湯（0020），累跌17.41%，其次為閱文（0772）及蔚來（9866），分別跌11%及10.44%。
瀋陽市政府擬購入華晨中國（1114）30%。收報3.01元，升1.35%。
傳前CFO徐翀被免職後持長劍硬闖辦公室。寶寶樹（1761）：對歪曲事實的言論保持追究權利。收報0.3元，無升跌。
津上機床中國（1651）：控股股東擬減持5.9%。收報7.9元，跌2.95%。
中國建築國際（3311）首季營業利潤升17%，周漢成辭任執董。收報9.44元，升0.43%。
匯控（0005）杜嘉祺：內地疫後重新開放令人鼓舞。收報4.59元，跌0.86%。
中國海外宏洋（0081）首季營業額增33%。收報4.45元，跌1.55%。
復星旅遊文化（1992）首季利潤倍增，Club Med4月8日止營業較上半年增34%。收報9.17元，跌0.76%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中州證券（1375）收報1.17元，跌3.31%。長城汽車（2333）收報9.42元，升0.43%。中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.8元，跌1.53%。
寶新金融（1282）獲星商人逾2.2億元洽購並易主。收報0.199元，升29.22%。
融創（1918）：債務逾75%持有人支持重組，延期供額外債權人加入支持重組。收報1.88元，升5.62%。
中播（0471）領投《香港達人秀》料耗資2000萬，Viu TV參與播放。收報0.64元，跌1.54%。
內地4月批86款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）網易（9999）。收報349.2元，跌2.18%。
國泰（0293）：3月載客人次按年升42倍，按月增19%。收報7.78元，升0.26%。
中電信（0728）首季淨利潤錄79.8億人幣，按年增11%。收報4.33元，跌0.23%。
中移動（0941）首季多賺9.5%，勝預期，EBITDA增4.9%符預期。中移動3月份上客量達411萬戶，5G套餐單月上客半億。收報66.95元，跌0.81%。
聯通（0762）5G套餐用戶3月份淨增1.8%或405萬戶。收報6.27元，升0.32%。
快手（1024）遭新浪創辦人旗下基金第3度減持。收報48.55元，跌0.92%。
李寧（2331）：首季「零售流水」中單位數增長，同店銷售下降。收報59.25元，升3.22%。李寧曾升最多13.24%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為14.94%。今曾高見65元，是3月16日65.7元後最高。連升2日，累計升1.79元，對上一次連升2日是4月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月16日。
破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.94元，收報1.89元，跌0.53%；中國春來（1969）創上市新高，見4.85元，收報4.71元，升5.13%；潤華服務（2455）創上市新高，見1.6元，收報1.34元，跌3.6%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.95元，收報1061.85元，無升跌；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.5元，收報832.5元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064元，收報1064元，升0.04%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.9元，收報508.9元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.8元，收報523.8元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.64元，收報1.38元，跌11.54%；IGG（0799）創52周高，見6.75元，收報5.9元，跌10.88%；北京控股（0392）創52周高，見31.85元，收報31.45元，升0.96%；國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報27.6元，升0.73%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.8元，收報15.7元，升1.16%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.34元，收報15.9元，升2.45%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.44元，收報6.26元，跌1.26%；中國通號（3969）創52周高，見3.58元，收報3.48元，升0.29%；叙福樓（1978）創52周高，見1.33元，收報1.31元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.8元，跌1.53%。
破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.75元，收報23.25元，跌9.18%；中信（0267）創52周高，見9.84元，收報9.68元，升0.1%；中石化（0386）創52周高，見5.15元，收報5.05元，跌0.98%；農業銀行（1288）創52周高，見3.1元，收報3.03元，跌1.3%。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；滇池水務（3768）低見0.99元，收報1元，跌1.96%；創勝集團醫藥（6628）低見5.2元，收報5.44元，升0.3%；京東（9618）低見138.4元，收報139.7元，跌2.24%；普天通信（1720）低見0.091元，收報0.092元，跌11.54%；瀛晟科學（0209）低見0.12元，收報0.145元，升13.28%；稀鎂科技（0601）低見0.138元，收報0.14元，跌10.26%；國美金融科技（0628）低見0.144元，收報0.15元，無升跌；和嘉控股（0704）低見0.185元，收報0.195元，跌9.3%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.113元，收報0.117元，跌1.68%。
47隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見38.15元，收報41.1元，升6.06%；誼礫控股（0076）低見0.243元，收報0.247元，跌1.2%；王氏國際（0099）低見1.66元，收報1.66元，跌2.35%；正商實業（0185）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，無升跌；力寶（0226）低見2.01元，收報2.01元，跌8.22%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；景福集團（0280）低見0.34元，收報0.35元，跌1.41%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.68元，跌0.59%；實力建業（0519）低見0.064元，收報0.068元，跌1.45%。
異動股
上升異動股，包括，知行集團控股（1539）收報0.175元，升40%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升39.39%；雙樺控股（1241）收報0.11元，升37.5%；寶新金融（1282）收報0.199元，升29.22%；INFINITY L&T（1442）收報1.38元，升27.78%；富盈環球集團（1620）收報0.164元，升25.19%；匯隆控股（8021）收報0.062元，升24%；劍虹集團控股（1557）收報0.425元，升23.19%；同景新能源（8326）收報0.187元，升22.22%；倩碧控股（8367）收報0.219元，升21.67%；新世紀醫療（1518）收報0.49元，升18.07%。
下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）見52周低1.35元，收報1.37元，跌33.5%；直通電訊（8337）收報0.12元，跌21.57%；MAYER HOLDINGS（1116）創上市新低，見0.121元，收報0.127元，跌18.59%；北京體育文化（1803）收報0.137元，跌18.45%；中國育兒網絡（1736）收報0.034元，跌17.07%；沿海家園（1124）收報0.026元，跌16.13%；百心安（2185）收報7.32元，跌15.18%；貝森金融（0888）收報0.058元，跌14.71%；三巽控股（6611）收報0.141元，跌14.02%；中國華君（0377）收報1.26元，跌13.1%。
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