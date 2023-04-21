恒指今早低開66點，高位跌18點，低位跌422點，全日高低波幅404點。金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為17.55%，下跌為45.57%，無升跌為36.87%。

恒指收市跌321點或1.57%，報20075點，大市成交金額1061億元，較上日增加4.49%，是4月18日1097.2億元成交後最多；國指跌131點或1.9%，報6764點。恒生科技指數收報3969點，跌3.13%。

藍籌股成交金額224.08億元，佔大市成交21.11%；科指成份股成交金額296.33億元，佔大市成交27.92%；國指成份股成交金額475.43億元，佔大市成交44.8%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.08%，至70.46億元，佔大市成交14.85%。牛熊證成交金額27.6億元，減少28.01%；窩輪成交金額42.86億元，減少21.32%。

平保（2318）、京東（9618）、匯控（0005）拖累大市。李寧（2331）、神華（1088） 、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，73隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升2.87%，收報59.05元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌9.18%，收報23.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股，30隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.24元，跌0.33%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.42元，跌11.36%。

恒指跌穿20天線(20233.88點)、50天線(20260.44點)、100天線(20221.64點)。科指續低於250天線(4113.51點)。

北水南下合計淨流入30.62億元，終止單日流出，淨流入金額是4月17日74.27億元後最多。南水北上合計淨流出76.19億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.07%，是4月13日後最大跌幅，低見19974.91點，是4月13日後最低。收市報20075.73點，是3月28日後收市新低，當日報19784.65點。

科指曾跌最多3.76%，是3月20日後最大跌幅，低見3944.45點，是3月21日3870.78點後最低。收市報3969.94點，是3月21日後收市新低，當日報3965.17點。連跌4日，累計跌284.07點，對上一次連跌4日是3月9日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月8日。

國指曾跌最多2.44%，是3月27日後最大跌幅。低見6727.28點，是4月13日6710.5點後最低。日收市報6764.19點，是3月28日後收市新低，當日報6729.76點。

一周表現

恒指本周累跌1.78%或363點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為6.07%；本周表現最佳的是銀娛（0027），累升7.16%，其次為中人壽（2628）及金沙中國（1928），分別升6.78%及6.7%。而表現最差的是安踏（2020），累跌11.94%，其次為碧桂園服務（6098）及舜宇（2382），分別跌11.14%及10.22%。

國指本周累跌2.17%或150點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為7.11%；本周表現最佳的是中國人壽（2628），累升6.78%，其次為美團（3690）及中石油（0857），分別升6.33%及2.95%。而表現最差的是商湯（0020），累跌17.41%，其次為安踏（2020）及碧桂園服務（6098），分別跌11.94%及11.14%。

科指本周累跌4.66%或194點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2月17日；本周表現最佳的是美團（3690），累升6.33%，其次為聯想（0992）及海爾智家（6690），分別升2.88%及1.85%。而表現最差的是商湯（0020），累跌17.41%，其次為閱文（0772）及蔚來（9866），分別跌11%及10.44%。

午後消息股表現

瀋陽市政府擬購入華晨中國（1114）30%。收報3.01元，升1.35%。

傳前CFO徐翀被免職後持長劍硬闖辦公室。寶寶樹（1761）：對歪曲事實的言論保持追究權利。收報0.3元，無升跌。

津上機床中國（1651）：控股股東擬減持5.9%。收報7.9元，跌2.95%。

中國建築國際（3311）首季營業利潤升17%，周漢成辭任執董。收報9.44元，升0.43%。

匯控（0005）杜嘉祺：內地疫後重新開放令人鼓舞。收報4.59元，跌0.86%。

中國海外宏洋（0081）首季營業額增33%。收報4.45元，跌1.55%。

今早及隔晚消息股表現

復星旅遊文化（1992）首季利潤倍增，Club Med4月8日止營業較上半年增34%。收報9.17元，跌0.76%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中州證券（1375）收報1.17元，跌3.31%。長城汽車（2333）收報9.42元，升0.43%。中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.8元，跌1.53%。

寶新金融（1282）獲星商人逾2.2億元洽購並易主。收報0.199元，升29.22%。

融創（1918）：債務逾75%持有人支持重組，延期供額外債權人加入支持重組。收報1.88元，升5.62%。

中播（0471）領投《香港達人秀》料耗資2000萬，Viu TV參與播放。收報0.64元，跌1.54%。

內地4月批86款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）網易（9999）。收報349.2元，跌2.18%。

國泰（0293）：3月載客人次按年升42倍，按月增19%。收報7.78元，升0.26%。

中電信（0728）首季淨利潤錄79.8億人幣，按年增11%。收報4.33元，跌0.23%。

中移動（0941）首季多賺9.5%，勝預期，EBITDA增4.9%符預期。中移動3月份上客量達411萬戶，5G套餐單月上客半億。收報66.95元，跌0.81%。

聯通（0762）5G套餐用戶3月份淨增1.8%或405萬戶。收報6.27元，升0.32%。

快手（1024）遭新浪創辦人旗下基金第3度減持。收報48.55元，跌0.92%。

李寧（2331）：首季「零售流水」中單位數增長，同店銷售下降。收報59.25元，升3.22%。李寧曾升最多13.24%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為14.94%。今曾高見65元，是3月16日65.7元後最高。連升2日，累計升1.79元，對上一次連升2日是4月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月16日。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.94元，收報1.89元，跌0.53%；中國春來（1969）創上市新高，見4.85元，收報4.71元，升5.13%；潤華服務（2455）創上市新高，見1.6元，收報1.34元，跌3.6%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.95元，收報1061.85元，無升跌；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.5元，收報832.5元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064元，收報1064元，升0.04%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.9元，收報508.9元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.8元，收報523.8元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.64元，收報1.38元，跌11.54%；IGG（0799）創52周高，見6.75元，收報5.9元，跌10.88%；北京控股（0392）創52周高，見31.85元，收報31.45元，升0.96%；國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報27.6元，升0.73%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.8元，收報15.7元，升1.16%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.34元，收報15.9元，升2.45%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.44元，收報6.26元，跌1.26%；中國通號（3969）創52周高，見3.58元，收報3.48元，升0.29%；叙福樓（1978）創52周高，見1.33元，收報1.31元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.8元，跌1.53%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.75元，收報23.25元，跌9.18%；中信（0267）創52周高，見9.84元，收報9.68元，升0.1%；中石化（0386）創52周高，見5.15元，收報5.05元，跌0.98%；農業銀行（1288）創52周高，見3.1元，收報3.03元，跌1.3%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；滇池水務（3768）低見0.99元，收報1元，跌1.96%；創勝集團醫藥（6628）低見5.2元，收報5.44元，升0.3%；京東（9618）低見138.4元，收報139.7元，跌2.24%；普天通信（1720）低見0.091元，收報0.092元，跌11.54%；瀛晟科學（0209）低見0.12元，收報0.145元，升13.28%；稀鎂科技（0601）低見0.138元，收報0.14元，跌10.26%；國美金融科技（0628）低見0.144元，收報0.15元，無升跌；和嘉控股（0704）低見0.185元，收報0.195元，跌9.3%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.113元，收報0.117元，跌1.68%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見38.15元，收報41.1元，升6.06%；誼礫控股（0076）低見0.243元，收報0.247元，跌1.2%；王氏國際（0099）低見1.66元，收報1.66元，跌2.35%；正商實業（0185）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，無升跌；力寶（0226）低見2.01元，收報2.01元，跌8.22%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；景福集團（0280）低見0.34元，收報0.35元，跌1.41%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.68元，跌0.59%；實力建業（0519）低見0.064元，收報0.068元，跌1.45%。

異動股

上升異動股，包括，知行集團控股（1539）收報0.175元，升40%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升39.39%；雙樺控股（1241）收報0.11元，升37.5%；寶新金融（1282）收報0.199元，升29.22%；INFINITY L&T（1442）收報1.38元，升27.78%；富盈環球集團（1620）收報0.164元，升25.19%；匯隆控股（8021）收報0.062元，升24%；劍虹集團控股（1557）收報0.425元，升23.19%；同景新能源（8326）收報0.187元，升22.22%；倩碧控股（8367）收報0.219元，升21.67%；新世紀醫療（1518）收報0.49元，升18.07%。

下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）見52周低1.35元，收報1.37元，跌33.5%；直通電訊（8337）收報0.12元，跌21.57%；MAYER HOLDINGS（1116）創上市新低，見0.121元，收報0.127元，跌18.59%；北京體育文化（1803）收報0.137元，跌18.45%；中國育兒網絡（1736）收報0.034元，跌17.07%；沿海家園（1124）收報0.026元，跌16.13%；百心安（2185）收報7.32元，跌15.18%；貝森金融（0888）收報0.058元，跌14.71%；三巽控股（6611）收報0.141元，跌14.02%；中國華君（0377）收報1.26元，跌13.1%。

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