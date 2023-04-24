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361度斥5.5億向兩省市政府回購電商平台股權

體育用品股361度（1361）在2020年與福建省晉江市政府、浙江省政府成立合伙企業。今日361度公布，斥5.4879億元人民幣（下同）及110萬元，向晉江市政府、浙江省政府收購兩方在合伙企業的持股，晉江市政府及浙江省政府分別在合伙企業持有49.89%及0.1%股權，即收購事項的總代價為5.4989億元，收購代價將由集團的內部資源撥付。

收購完成後，合伙企業實繳資本仍為11億元，將由三六一度（廈門）及三六一度（中國）分別持有49.89% 及50.11% 的股權，成為361度的間接全資附屬。

合伙企業於2020年7月公布成立，目的是投資於多一度（泉州），主要從事線上分銷及銷售361度的網上專供體育用品。多一度（泉州）分別由合伙企業、三六一度（廈門）及逸賢投資擁有約35.85%、51.32% 及12.83% 權益，公司原於多一度（泉州）持有實際股權約為69.25%，在今次收購完成後，361度於多一度（泉州）持有實際股權將升至87.17%。公司指，收購將增加361度對多一度（泉州）的控制權，並將加強公司繼續擴展電子商務業務的能力。

 

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