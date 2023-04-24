收購完成後，合伙企業實繳資本仍為11億元，將由三六一度（廈門）及三六一度（中國）分別持有49.89% 及50.11% 的股權，成為361度的間接全資附屬。

合伙企業於2020年7月公布成立，目的是投資於多一度（泉州），主要從事線上分銷及銷售361度的網上專供體育用品。多一度（泉州）分別由合伙企業、三六一度（廈門）及逸賢投資擁有約35.85%、51.32% 及12.83% 權益，公司原於多一度（泉州）持有實際股權約為69.25%，在今次收購完成後，361度於多一度（泉州）持有實際股權將升至87.17%。公司指，收購將增加361度對多一度（泉州）的控制權，並將加強公司繼續擴展電子商務業務的能力。

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