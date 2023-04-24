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Ken Sir：投票顧問發反對匯控小股東提案前未與其會面 仍有信心獲通過

以呂宇健（Ken Sir）為代表的小股東，針對在匯控（0005）業務架構檢討和固定股息政委，將在兩周後的股東會表決，不過遭兩間投票顧問公司Glass Lewis和ISS建議反對。呂宇健表示，他早前4次通過顧問公司Alliance Advisors正式𨘋約會面惟不獲接見，對投票顧問只看股東會文件而未有面談下建議反對表示失望。他仍對議案獲通過有信心，特別是第18項關於股息的決議，認為可帶動股價提升，他又指議決案並非必需通過，行動最重要目的是將公司的決策交回股東決定，而非單由董事局話事。

呂宇健表示，已向Glass Lewis發信表達反對該行結論的論據，並由該行發送予其客戶，亦經顧問公司向機構投資者發出反對ISS的論據。早前呂宇健表示會約見20大股東，他指除了已經表示原則上贊成中國平安（2318），也已有約了6至7機構投資者，他稱與其中一間資產規模5400億美元的機構投資者會面時，雖然沒有在會議表述贊成與否，惟認為該行能了解其發起決議的動機。近日呂宇健在本港多區擺設街站，他指目前已聯絡得數千名散戶，教導他們如何投票，他認為散戶投票率較高，會有較高機會通過決議。

若然今次決議案未能成功，呂宇健指未曾預計下一步行動，未來也可在另一次股東會，就其他議題發起決議，「當然會看匯控表現，股價升回100元咪唔搞佢」。他指匯控股息率若能到7厘，可吸引不少投資者，他假設每股盈利能維持1美元水平，派息比率升至七成，加上七厘股息率，認為匯控股價可到80元，他稱目前有增持匯控。至於今次行動成本，他則指花費不是太多，預期一旦股息決議獲通過，花費只佔潛在獲利的不到3%。

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