呂宇健表示，已向Glass Lewis發信表達反對該行結論的論據，並由該行發送予其客戶，亦經顧問公司向機構投資者發出反對ISS的論據。早前呂宇健表示會約見20大股東，他指除了已經表示原則上贊成中國平安（2318），也已有約了6至7機構投資者，他稱與其中一間資產規模5400億美元的機構投資者會面時，雖然沒有在會議表述贊成與否，惟認為該行能了解其發起決議的動機。近日呂宇健在本港多區擺設街站，他指目前已聯絡得數千名散戶，教導他們如何投票，他認為散戶投票率較高，會有較高機會通過決議。

若然今次決議案未能成功，呂宇健指未曾預計下一步行動，未來也可在另一次股東會，就其他議題發起決議，「當然會看匯控表現，股價升回100元咪唔搞佢」。他指匯控股息率若能到7厘，可吸引不少投資者，他假設每股盈利能維持1美元水平，派息比率升至七成，加上七厘股息率，認為匯控股價可到80元，他稱目前有增持匯控。至於今次行動成本，他則指花費不是太多，預期一旦股息決議獲通過，花費只佔潛在獲利的不到3%。

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