虛擬保險OneDegree開業三周年，該行表示，去年全年總保費超過1億元，按年增長1.5倍，全年總投保額亦按年上升172%。該行全線保險產品，去年已錄得承保盈利。
寵物保險為OneDegree最主要產品，去年承保盈利按年增加180%，保費則按年增長139%，該行指去年底試行推出龜鳥保險，並已於2023年4 月17日初次開放予大眾購買。
另一主要產品火險，OneDegree指去年的投保額逾百億元，按年增長178%；保費收入按年增長178%，承保盈利按年增3.5倍。該行稱，相信今年將繼續錄得可觀增長，有信心今年投保額可增長一倍。
至於家居保險，OneDegree表示在今年首三個月，保費較去年產品推出首三個月增長4.7倍。至於危疾保險，該行則指，今年將積極研究進軍醫療保險。
OneDegree去年4月推出數字資產保險，為亞洲首間供應商。早前香港證監會就適用於虛擬資產交易平台營運者的建議規定展開諮詢，現時該行亦已接獲多個不同牌照申請公司的查詢，當中包括來自大型金融公司、保險公司和知名的創科公司，他們亦會尋求在其他亞洲市場機會，包括新加坡及台灣等地。
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