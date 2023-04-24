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恒指見近4周低穿19800點 收市跌115點 成交跌至兩個月最少 科指連跌5日

市場擔憂中國面臨新一輪疫情風險，A股、美期跌幅擴大，港股午後跌幅亦逾300點，低見19734.68點，是3月28日19559.47點後最低，恒指兩日累跌437點，科指連跌5日，大市成交跌至兩個月最少。本周有多項重要數，當中包括周四公布的美國GDP，目前利率期貨顯示下月加息機率保持在90.2%，美債息下跌。

恒指今早低開25點，高位升70點，低位跌341點，高低波幅412點。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為24.48%，下跌為35.45%，無升跌為40.06%。

恒指收市跌115點或0.58%，報19959點，大市成交金額964億元，較上日減少9.12%，是2月17日897.39億元成交後最少。國指跌31點或0.46%，報6733點。恒生科技指數收報3961點，跌0.22%。

藍籌股成交金額434.66億元，佔大市成交45.08%；科指成份股成交金額242.5億元，佔大市成交25.15%；國指成份股成交金額385.29億元，佔大市成交39.96%。

窩輪及牛熊證成交金額增加18.39%，至113.87億元，佔大市成交11.8%。牛熊證成交金額52.2億元，增加17.77%；窩輪成交金額61.67億元，增加18.91%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。比亞迪（1211）、中移動（0941）、中石化（0386）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，57隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升4.93%，收報5.75元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.64%，收報56.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.75元，升4.93%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報11.74元，跌4.08%。

恒指曾輕微跌穿250天線(19735.95點)。科指續低於所有主要平均線，最近上方為250天線(4112.08點)。

北水南下合計淨流入1.95億元，較上日減少93.65%，連續第2日流入，累計流入32.56億元。南水北上合計淨流出38.28億元人民幣，較上日減少49.76%，連續第2日流出，累計流出114.47億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.7%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。今曾低見19734.68點，是3月28日19559.47點後最低。今日收市報19959.94點，是3月28日後收市新低，當日報19784.65點。連跌2日，累計跌437.03點，對上一次連跌2日是4月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月12日。

科指曾跌最多1.72%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。今曾低見3901.52點，是3月21日3870.78點後最低。今日收市報3961.17點，是3月20日後收市新低，當日報3870.27點。連跌5日，累計跌292.84點，對上一次連跌5日是3月10日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是3月9日。

國指曾跌最多1.67%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。今曾低見6651.48點，是3月28日6645.42點後最低。今日收市報6733.14點，是3月28日後收市新低，當日報6729.76點。連跌2日，累計跌162.15點，對上一次連跌2日是4月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月19日。

午後消息股表現

騰訊（0700）否認暫緩研發對標《原神》的遊戲項目 強調項目正常推進中。收報345元，跌1.2%。

大摩唱好中興（0763）股價未來60日可上升 目標價30元。創52周高，見27.45元，收報26元，升0.78%。

361度（1361）斥5.5億向兩省市政府回購電商平台股權。創52周高，見4.51元，收報4.38元，升3.3%。

海豐國際（1308）：首季收入減少41%。收報17.72元，跌1.23%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江西銅業股份（0358）收報14.3元，跌0.83%。福萊特玻璃（6865）收報21.55元，升0.47%。新高教（2001）收報2.67元，升1.52%。青啤（0168）收報81.15元，跌1.34%。藥明康德（2359）收報77.2元，跌1.91%。

ING據報就銅交易損失入稟追討工行（1398）。收報4.22元，跌0.94%。

遠大醫藥（0512）3750萬美元購美液體栓塞劑公司BlackSwan，87.5%。創52周高，見5.22元，收報5.15元，升4.46%。

新華保險（1336）盈喜，料首季純利升逾1倍。收報20.75元，升3.75%。

碧桂園（2007）機器人二月已攻港，參建青衣公屋地盤。收報2.06元，跌2.37%。

阿里（9988）張勇：變是一種必然，業務高度數字化可實時了解表現。收報86.9元，跌1.19%。

平保（2318）：匯控（0005）從未就新提出重組方法作正式討論。平保收報52.65元，跌0.47%。匯控（0005）收報55.95元，無升跌。

中興（0763）賺26.4億人幣，按年增近兩成。創52周高，見27.45元，收報26元，升0.78%。

招商局（0144）出資4.62億元參股南亞商貿物流中心項目。收報11.64元，升0.69%。

長汽（2333）首季少賺89%。收報9.35元，升1.19%。

新地（0016）申請增設人民幣櫃台。收報107.6元，升0.09%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.15元，收報1061.5元，跌0.03%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3994.15元，收報3994.15元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見833.9元，收報833.9元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.5元，收報100.5元，升0.15%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064.15元，收報1064.15元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.95元，收報508.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見524元，收報524元，升0.04%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.71元，收報1.6元，升15.94%；361度（1361）創52周高，見4.51元，收報4.38元，升3.3%；新秀麗（1910）創52周高，見25.85元，收報25.2元，升1.61%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.68元，收報5.55元，升2.97%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.22元，收報5.15元，升4.46%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.88元，收報15.62元，跌0.51%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.48元，收報6.31元，升0.8%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.88元，收報7.75元，升0.65%；日清食品（1475）創52周高，見6.97元，收報6.89元，升0.15%；威雅利（0854）創52周高，見4.87元，收報3.63元，升4.91%；中興通訊（0763）創52周高，見27.45元，收報26元，升0.78%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.18元，收報5.15元，升1.98%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.45元，收報0.465元，跌2.11%；景瑞（1862）低見0.154元，收報0.165元，跌2.37%；天鴿互動（1980）低見0.42元，收報0.425元，跌1.16%；京東（9618）低見136.8元，收報138.4元，跌0.93%；先機企業集團（0176）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；高山企業（0616）低見0.032元，收報0.034元，無升跌；建業地產（0832）低見0.173元，收報0.18元，跌8.63%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.112元，收報0.117元，無升跌；華融金控（0993）低見0.065元，收報0.07元，升1.45%；星凱控股（1166）低見0.039元，收報0.04元，跌18.37%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，A8新媒體（0800）低見0.21元，收報0.211元，跌7.46%；卓悅控股（0653）低見0.098元，收報0.099元，無升跌；山水水泥（0691）低見1.19元，收報1.19元，跌1.65%；誼礫控股（0076）低見0.24元，收報0.241元，跌2.43%；王氏國際（0099）低見1.65元，收報1.65元，跌0.6%；正商實業（0185）低見0.75元，收報0.77元，跌7.23%；廖創興企業（0194）低見6.28元，收報6.4元，升1.27%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.87元，收報0.89元，跌2.2%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國服飾控股（1146）收報0.145元，升52.63%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.32元，收報0.305元，升39.27%；維太創科（6133）創52周高，見0.7元，收報0.36元，升38.46%；交運燃氣（1407）收報0.77元，升22.22%；滄港鐵路（2169）收報2.23元，升21.86%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.149元，升17.32%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見5.5元，收報5.4元，升16.88%；思派健康（0314）收報41.85元，升16.57%；西王置業（2088）收報0.085元，升16.44%；利寶閣（1869）收報0.26元，升16.07%。

下跌異動股，包括，久融控股（2358）見52周低0.024元，收報0.025元，跌28.57%；錢唐控股（1466）收報0.51元，跌26.09%；雙樺控股（1241）收報0.084元，跌23.64%；辰興發展（2286）收報0.7元，跌23.08%；星凱控股（1166）創上市新低，見0.039元，收報0.04元，跌18.37%；賽迪顧問（2176）收報0.39元，跌17.89%；德萊建業（1546）收報0.135元，跌17.18%；快意智能（8040）收報0.5元，跌16.67%；劍虹集團控股（1557）收報0.355元，跌16.47%；中國投資開發（0204）收報0.325元，跌15.58%；匯彩控股（1180）收報0.77元，跌15.38%。

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