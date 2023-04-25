報道指，該酒店為帕瑞思酒店（台州萬達廣場店）。「大廳睡梳化」套餐包含一張0.8米沙發床，1人入住，可用面積為20平方米。此外，該產品贈送雙人夜宵小吃一份，包早餐，預訂後不可取消。

據報，現時「99元大廳睡沙發」的服務已經下架，有報道引述酒店前台接線服務員指，後續應該也不會推出。

該酒店4月29日至5月3日「五一」勞動節期間，所有房型已全部訂滿，價格從300元至520元不等，而相同房間在非節假日期間的價格區間為170元至350元。有工作人員表示，五一期間的房型在4月初就已被訂滿。

「99元瞓大廳梳化」惹來不少爭議，有內地網民認為「不能洗澡，這太簡陋」，也有網民認為「五一期間，也能理解」、「大家一起睡大廳，人氣剛剛的。」

其他報道

特斯拉獲迪拜出租車公司269輛Model 3訂單

全日沽空金額199億 比率降至18% 盈富沽空增1.2倍 為沽空金額最多股份

本港3月進出口跌幅放緩 雖遜預期 但為近十個月最佳

證監會向十家證券行發出限制通知書 凍結「唱高散貨」騙局有關帳戶

融信未能於4月27日分期償付「20融信01」 申30日寬限期

恒指收市跌342點 成交增10% 北水淨流入增9.8倍

超媒體︰鄭志剛被任命為Nowness名譽主席

瑞銀料5月完成收購瑞信 已吸引280億美元客戶資金

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.32% 成交破萬億人幣

戶戶送調查：64%受訪餐廳首季堂食收入增加

高盛上調中通快遞至「買入」 目標價升至328元

瑞信據報至少4名董事總經理已經離職

渣打料2024年底比特幣將飈升至10萬美元

匯豐延長指定分行7天營業安排

半日沽空金額91億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌324點 見近一個月低 跌穿250天線 科指10天線跌穿250天線

Netflix大幅提高對韓劇、電影等投資 未來4年投資額達25億美元

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.35%

郭台銘宣布參選2024年總統 稱中美對立反而是台灣的機會