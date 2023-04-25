「五一」假期將至，遊客部署出遊，內地不少酒店「一房難求」。有內媒報道，浙江台州一間酒店竟推出「大廳睡梳化」套餐，優惠價99元人民幣（下同），惹來網民熱議。
報道指，該酒店為帕瑞思酒店（台州萬達廣場店）。「大廳睡梳化」套餐包含一張0.8米沙發床，1人入住，可用面積為20平方米。此外，該產品贈送雙人夜宵小吃一份，包早餐，預訂後不可取消。
據報，現時「99元大廳睡沙發」的服務已經下架，有報道引述酒店前台接線服務員指，後續應該也不會推出。
該酒店4月29日至5月3日「五一」勞動節期間，所有房型已全部訂滿，價格從300元至520元不等，而相同房間在非節假日期間的價格區間為170元至350元。有工作人員表示，五一期間的房型在4月初就已被訂滿。
「99元瞓大廳梳化」惹來不少爭議，有內地網民認為「不能洗澡，這太簡陋」，也有網民認為「五一期間，也能理解」、「大家一起睡大廳，人氣剛剛的。」
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