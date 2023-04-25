聯交所指，嗖嗖互聯附屬公司於2018年至2020年間進行了一系列未經許可的交易，當中涉及向第三方提供財務資助。有關交易並無合理商業理由，並招致估計將近人民幣2億元的龐大損失。公司就有關交易違反《上市規則》的規定，包括未有向投資者作出適當的披露及取得股東批准。

因此，聯交所向前執行董事陳毅輝、前執行董事、主席、行政總裁及監察主任袁遠、及前獨立非執行董事胡旭東發出董事不適合性聲明，而陳毅輝及袁遠未就有關交易進行任何盡職審查，亦未有就有關交易通知董事，須對交易負責。另聯交所對其獨立非執行董事沈成基、前獨立非執行董事木志榮作出譴責。

聯交所續指，儘管其他董事對有關交易不知情，他們亦被裁定因未有監管及積極處理該公司內部監控事宜而違反其董事職責。其中，該公司未有每月向董事會提供關於該公司情況的最新資料，亦未有處理內部監控檢討中所發現的不足。該公司的內部監控嚴重不足，導致其違反《上市規則》以及董事會未能預防及／或及時發現未經許可的交易。

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